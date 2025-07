El "milagro" del pastor Ledesma, el "amigo" de Milei: 100.000 pesos se transformaron en 100.000 dólares

El evento fue respaldado públicamente por el gobernador chaqueño Leandro Zdero, quien agradeció la labor espiritual y social de la familia Ledesma, así como el presidente Milei, quien asistió el sábado a la inauguración del megaedificio y hasta dio un discurso repleto de guiños evangélicos.

El milagro del pastor Ledesma: en el banco, los pesos se "transformaron" en dólares

Este lunes, en diálogo con Radio Con Vos, Cristian Ledesma, hijo del pastor Jorge, recordó uno de los "milagros" famosos de su padre: el día que, adentro de la caja de seguridad del banco, 100.000 pesos argentinos se convirtieron en 100.000 dólares.

"En la caja de seguridad se tenían pesos guardados, un ahorro de la iglesia, y la contadora llevaba el registro de lo que había ahí. Cada cierto tiempo, mi papá hacía un arqueo cómo estaba ahí", comenzó a contar Cristian, quien también es pastor.

Cristian, el hijo del pastor Jorge Ledesma de la iglesia "Portal del Cielo" en Chaco, contó cómo a través de un milagro de Dios 100mil pesos se les convirtieron en 100mil dólares. pic.twitter.com/YJYUj2amvO — Poli (@poliallday) July 7, 2025

"El tema es que como había pasado bastante tiempo, no tenían la seguridad de que el monto siguiera exactamente igual. Entonces había pasado un poquito más de un año, mi papá fue y le dice la contadora: 'Según lo que yo tengo registrado es 100.000 pesos lo que hay ahí'. Mi papá se acordaba que era eso. Fue mi papá a la caja de seguridad del banco. Cuando abrió, había 100.000 también pero eran dólares, entonces mi papá pensó que ella se confundió. Mi papá le manda fotos porque no le creía. Fue la sorpresa más grande para nosotros, que no fue ni la primera ni la última experiencia similar", expresó.

La viralización del supuesto milagro abrió una ola de críticas, memes y preguntas sobre la veracidad del caso y sus implicancias fiscales.

Incluso, durante la entrevista radial, cuando el periodista le preguntó al joven cómo se declara algo así ante la AFIP (hoy ARCA), el hijo del pastor respondió: “Ahí empieza el trabajo de la contadora”.

En otro episodio conocido en redes, el pastor Jorge Ledesma "hizo" que una mujer volviera a caminar, a pesar de que los médicos le aseguraban que sólo era posible con una cirugía.

Cuenta Jorge Ledesma, el pastor al que el Presidente va a visitar a su "Portal del cielo", que en su iglesia ocurren -literalmente- milagros



Este es uno: hicieron caminar a una mujer que llegó en sillas de ruedas.



Ahí va hoy el Loco, el primer presidente mesiánico de Argentina pic.twitter.com/XwrlVn1cdD — Juan Luis González (@juanelegonzalez) July 5, 2025

Según Cristian Ledesma, los "milagros" -unos 400 el último fin de semana- son "chequeados" por médicos de la congregación.