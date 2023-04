Por ahora los diputados demarchistas siguen en el Interbloque Cambia Mendoza

Luego de que los senadores demarchistas rompieran con el Interbloque Cambia Mendoza y se abriera una disputa por el nombre del bloque Pro con el senador Pablo Priore, el temblor no tuvo réplica, por ahora en la Cámara de Diputados.

En ese cámara, el presidente del bloque Pro es el diputado Gustavo Cairo, alfil del precandidato a gobernador Omar De Marchi. Encolumnados con él, se encuentran Laura Balsells Miró y Gabriel Vilche. En tanto, Enrique Thomas pertenece al ala cercana al radicalismo, que avaló la intervención del partido.

En diálogo con Los Andes, Cairo afirmó: “Vamos a seguir siendo bloque Pro. Eso no cambia nada. A fin de mes, cuando cambie el período legislativo, se planteará el tema del interbloque”.

Y anticipó que es probable que se concrete la salida en ese momento: “Nosotros siempre hemos hablado desde el bloque Pro. Más allá del Interbloque Cambia Mendoza, que es probable que ahí no estemos”.

El legislador sostuvo que la decisión de mantenerse en Cambia Mendoza junto al radicalismo “es independiente” de la intervención del partido y la resolución que esperan de la Justicia, por el recurso presentado contra la medida.

En ese sentido, confió que “desde hace tiempo” dejaron de asistir a las reuniones del interbloque y confirmó que no van a oficializar, por ahora, un rompimiento: “No vamos a presentar ninguna carta. Ya charlamos con el presidente de la Cámara (Andrés Lombardi) como vamos a seguir”.

La esperanza de Thomas

El diputado Thomas le comentó a este medio que “por ahora estamos juntos y en los temas que analizamos, no hay grandes diferencias. Nos vamos a tomar un tiempo para analizar esta situación. En mi caso estoy absolutamente decidido a mantenerme en Cambia Mendoza”.

“En el caso de los colegas que me acompañan, como el presidente Cairo, creo que se están tomando un tiempo para definir cómo va a seguir la estructura del bloque y el posicionamiento de ellos”, comentó.

Y añadió, que a diferencia de Priore, no va a reclamar la presidencia del bloque Pro para asegurar la participación dentro de Cambia Mendoza: “Por ahora no voy a reclamarla. Estamos ordenados y hay una buena relación entre los cuatro. No falta tanto para las sesiones preparatorias, donde se definen las autoridades”.

“Me parece que hay que dejar pasar agua por debajo del puente, que estos colegas mediten y reflexionen cómo van a quedar en su posición frente al Interbloque Cambia Mendoza. Tengo esperanzas de que la situación no llegue al rompimiento como en senadores. Lo que no quiere decir que para el 1 de mayo lleguen las definiciones”, completó Thomas.