18 de junio de 2026 - 08:06

Amenazan con una denuncia penal a Mercado Pago por el prode del Mundial: el motivo

Alea, entidad que preside la mendocina Ida López, intimó a la empresa a adecuar funcionalidades de su plataforma y no descartó una denuncia penal.

ALEA planteó que una de las modalidades de la aplicación podría encuadrarse como una actividad de apuestas sin autorización.

ALEA planteó que una de las modalidades de la aplicación podría encuadrarse como una actividad de apuestas sin autorización.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), que reúne a los organismos públicos encargados de regular el juego en todo el país, cuestionó una de las funcionalidades incorporadas recientemente por Mercado Pago y advirtió que podría encuadrarse como una actividad de apuestas sin autorización.

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El planteo fue formalizado mediante una nota enviada a la empresa de Marcos Galperín, en la que los reguladores señalaron que la modalidad denominada “Torneos con Amigos”, vinculada al denominado “Fixture 2026” o “Prode del Mundial”, presenta características que podrían asimilarse a la captación de apuestas, una actividad regulada por la legislación argentina.

En este proceso tuvo un rol central Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza y actual titular de ALEA.

Ida López, titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), en el acto de inauguración del nuevo casino de San Martín. Ella firmó la respuesta a la auditoría de los profesionales del Tribunal de Cuentas.
Ida López, titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC),

Ida López, titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC),

Según informaron desde la entidad, López encabezó las gestiones e intercambios con Mercado Libre S.R.L. para analizar el funcionamiento de la propuesta y trasladar observaciones regulatorias elaboradas por los organismos de control de las distintas jurisdicciones.

Como resultado de esas conversaciones, Mercado Pago incorporó modificaciones y aclaraciones en distintos aspectos de la experiencia de usuario.

Desde ALEA señalaron que esos cambios apuntaron a reforzar la interpretación de la iniciativa como una propuesta gratuita de entretenimiento y participación social asociada a un evento deportivo.

Los cuestionamientos de los reguladores

Pese a esas adecuaciones, la asociación sostuvo que persisten observaciones sobre determinadas funcionalidades de la plataforma.

En la nota remitida a la compañía el pasado 3 de junio, ALEA advirtió que la herramienta tecnológica puesta a disposición de los usuarios presenta elementos que podrían ser compatibles con actividades alcanzadas por el artículo 301 bis del Código Penal, referido a la explotación y organización de juegos de azar sin autorización.

Los organismos reguladores remarcaron que, si bien los términos y condiciones de Mercado Pago establecen que la empresa únicamente provee una herramienta tecnológica para registrar resultados, visualizar rankings y recibir notificaciones, consideran que el funcionamiento efectivo de la plataforma podría diferir de esa caracterización.

Por ese motivo, intimaron a la compañía a informar en un plazo de 48 horas cuál era su posición frente a los cuestionamientos planteados y qué medidas adoptaría para adecuar las funcionalidades observadas o acreditar las autorizaciones regulatorias correspondientes.

ALEA incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar con una denuncia penal si considera que existen incumplimientos a la normativa vigente.

La respuesta de Mercado Pago

Ante este panorama, la empresa rechazó las acusaciones y defendió el carácter recreativo de la propuesta.

“El objetivo de la iniciativa es ofrecer una forma adicional de vivir el torneo; la aplicación no recauda ni distribuye dinero entre los usuarios en ninguna instancia”, señalaron desde Mercado Pago.

La compañía sostiene que la plataforma funciona como un espacio de entretenimiento gratuito y que no interviene en acuerdos económicos que puedan realizar los participantes por fuera de la aplicación.

Cómo funciona el “Prode del Mundial”

La herramienta cuestionada permite a los usuarios pronosticar resultados de los partidos del Mundial antes de su inicio. La participación es gratuita y está habilitada para mayores de 18 años.

Los participantes suman seis puntos si aciertan el resultado exacto de un encuentro y tres puntos si predicen correctamente al ganador o un empate sin coincidir con el marcador final.

Además del ranking de puntajes, los usuarios deben responder preguntas de trivia para acceder a premios monetarios. Los mejores posicionados compiten por recompensas en pesos y dólares, que pueden alcanzar los 50.000 dólares para los ganadores finales.

La plataforma también permite crear torneos privados de hasta 50 participantes para competir entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Según datos difundidos por la empresa, la iniciativa ya reúne a más de 2,3 millones de usuarios y acumula más de 60 millones de predicciones realizadas.

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