Amenazan con una denuncia penal a Mercado Pago por el prode del Mundial: el motivo

La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) , que reúne a los organismos públicos encargados de regular el juego en todo el país, cuestionó una de las funcionalidades incorporadas recientemente por Mercado Pago y advirtió que podría encuadrarse como una actividad de apuestas sin autorización.

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El planteo fue formalizado mediante una nota enviada a la empresa de Marcos Galperín , en la que los reguladores señalaron que la modalidad denominada “ Torneos con Amigos ”, vinculada al denominado “ Fixture 2026 ” o “ Prode del Mundial ”, presenta características que podrían asimilarse a la captación de apuestas, una actividad regulada por la legislación argentina.

En este proceso tuvo un rol central Ida López , presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza y actual titular de ALEA.

Según informaron desde la entidad, López encabezó las gestiones e intercambios con Mercado Libre S.R.L . para analizar el funcionamiento de la propuesta y trasladar observaciones regulatorias elaboradas por los organismos de control de las distintas jurisdicciones.

Ida López, titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), en el acto de inauguración del nuevo casino de San Martín. Ella firmó la respuesta a la auditoría de los profesionales del Tribunal de Cuentas.

Como resultado de esas conversaciones, Mercado Pago incorporó modificaciones y aclaraciones en distintos aspectos de la experiencia de usuario.

Desde ALEA señalaron que esos cambios apuntaron a reforzar la interpretación de la iniciativa como una propuesta gratuita de entretenimiento y participación social asociada a un evento deportivo.

Los cuestionamientos de los reguladores

Pese a esas adecuaciones, la asociación sostuvo que persisten observaciones sobre determinadas funcionalidades de la plataforma.

En la nota remitida a la compañía el pasado 3 de junio, ALEA advirtió que la herramienta tecnológica puesta a disposición de los usuarios presenta elementos que podrían ser compatibles con actividades alcanzadas por el artículo 301 bis del Código Penal, referido a la explotación y organización de juegos de azar sin autorización.

Los organismos reguladores remarcaron que, si bien los términos y condiciones de Mercado Pago establecen que la empresa únicamente provee una herramienta tecnológica para registrar resultados, visualizar rankings y recibir notificaciones, consideran que el funcionamiento efectivo de la plataforma podría diferir de esa caracterización.

Por ese motivo, intimaron a la compañía a informar en un plazo de 48 horas cuál era su posición frente a los cuestionamientos planteados y qué medidas adoptaría para adecuar las funcionalidades observadas o acreditar las autorizaciones regulatorias correspondientes.

ALEA incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar con una denuncia penal si considera que existen incumplimientos a la normativa vigente.

La respuesta de Mercado Pago

Ante este panorama, la empresa rechazó las acusaciones y defendió el carácter recreativo de la propuesta.

“El objetivo de la iniciativa es ofrecer una forma adicional de vivir el torneo; la aplicación no recauda ni distribuye dinero entre los usuarios en ninguna instancia”, señalaron desde Mercado Pago.

La compañía sostiene que la plataforma funciona como un espacio de entretenimiento gratuito y que no interviene en acuerdos económicos que puedan realizar los participantes por fuera de la aplicación.

Cómo funciona el “Prode del Mundial”

La herramienta cuestionada permite a los usuarios pronosticar resultados de los partidos del Mundial antes de su inicio. La participación es gratuita y está habilitada para mayores de 18 años.

Los participantes suman seis puntos si aciertan el resultado exacto de un encuentro y tres puntos si predicen correctamente al ganador o un empate sin coincidir con el marcador final.

Además del ranking de puntajes, los usuarios deben responder preguntas de trivia para acceder a premios monetarios. Los mejores posicionados compiten por recompensas en pesos y dólares, que pueden alcanzar los 50.000 dólares para los ganadores finales.

La plataforma también permite crear torneos privados de hasta 50 participantes para competir entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Según datos difundidos por la empresa, la iniciativa ya reúne a más de 2,3 millones de usuarios y acumula más de 60 millones de predicciones realizadas.