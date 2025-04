Política en off: Paco Pérez vuelve a estudiar, la cumbre de la UCR que no fue y fobia electoral en el PJ

Reapareció Sergio Massa y llamó a contribuir a la unidad del PJ: "Que no haya egos ni caprichos"

Hubo una excepción para Paco: participó de deliberaciones del Consejo Económico, Social y Ambiental (CEAS) , aquella creación del exgobernador Rodolfo Suárez que corrió la misma suerte que Pérez en la política. O sea, no está más.

Algunos lectores de Los Andes lo solían encontrar al exgobernador peronista en un club de Luján de Cuyo, presenciando partidos de hockey sobre patines. También en algún que otro café en el centro, pero no mucho más que eso.

Hasta que, aproximadamente un mes atrás, docentes, no docentes y militantes de agrupaciones estudiantiles, lo observaron pasar por los pasillos de un edificio de la UNCuyo "¿Paco Pérez profesor?" , preguntamos desde esta redacción, cuando llegó el rumor. Y no, se trataba en realidad de "Paco Pérez estudiante" .

Sin embargo, cuentan algunos que dicen haber cruzado palabras con Paco, que "no vino a hacer política". Pérez ya se recibió como abogado en 1997 en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), pero ahora volvió al ruedo con 57 años, en una carrera bastante alejada de su profesión.

Cumbre de la UCR que no fue y el zoom para compensar

Había radicales que le ponían fichas a una cumbre de intendentes por el cambio climático que se hizo entre viernes y sábado en Godoy Cruz. Decían que podía ser ocasión propicia para algún tipo de rosca electoral de quienes tienen puestos ejecutivos.

Pero no pasó casi nada en materia de elecciones. "No vinieron tantos intendentes como se esperaba", indicaron algunos correligionarios. Hubo muy poca concurrencia, particularmente, de Buenos Aires y de Santa Fe. En esta última provincia, al parecer, los jefes comunales se quedaron haciendo campaña para las trascendentales elecciones del 13 de este mes.

Diego Costarelli El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, abrió la Asamblea de jefes comunales contra el Cambio Climático Prensa Municipalidad de Godoy Cruz

Párrafo aparte para la baja participación de intendentes mendocinos. Muchos radicales brillaron por su ausencia, más allá de que dieron el presente (obviamente) el anfitrión Diego Costarelli y Ulpiano Suárez (Capital), además de Alejandro Molero (General Alvear) ¿Una señal de la interna? Además, no participó casi ninguno del peronismo...

Suárez precisamente lidera el foro nacional de jefes comunales de la UCR y había quienes pronosticaban que el evento en Mendoza sería el escenario para preparar posturas ante la convención radical de fin de mes, donde se definiría la política de alianzas para los comicios de este año.

Nada de esto pasó, al margen de algunas charlas informales, pero los intendentes radicales tendrán otra oportunidad: harán con Ulpiano Suárez un zoom el miércoles a la tarde para "fijar una posición".

El peronismo abandonó su propio proyecto

Poco se sabe de las próximas elecciones, pero lo cierto es que en la Legislatura aterrizaron en los últimos meses dos proyectos que amenazan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales.

Una de las iniciativas es de La Unión Mendocina y propone suspenderlas. En cambio, otra, del diputado justicialista Gustavo Perret, pide directamente que el instrumento electoral sea eliminado.

Durísimo contra las PASO, Perret dice en los fundamentos de su proyecto que "la implementación de las PASO ha incrementado notablemente los costos electorales, duplicando los recursos que el Estado debe destinar tanto a las elecciones primarias como a las generales, sin que ello represente un beneficio proporcional en términos de participación o representatividad".

El proyecto por ahora no se puede tratar, porque la Legislatura no inició todavía el periodo de sesiones ordinarias y en las extraordinarias sólo se discuten iniciativas del Poder Ejecutivo. Pero lo sorprendente es que el propio Perret no tiene ninguna intención de defenderlo.

El legislador no atiende a los medios que lo consultan y parece que se reprochara con esta actitud el impulso anti PASO que tuvo hace poco. Se trata de un legislador que responde al presidente partidario, Emir Félix ¿El silencio de Perret tendrá que ver con que La Cámpora ha amenazado con presentarse a las elecciones con partido propio si las primarias son suprimidas?

Intendenta y...¿candidata?

Los intendentes vuelcan en las redes sociales cada vez más cuidadas producciones audiovisuales sobre su gestión. En ese contexto, se destaca bastante la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

La expresidenta del justicialismo mendocino ha encarado esta etapa del año con energía y uno de los posteos promete numerosas actividades para el "mes aniversario" del departamento que conduce. Como corresponde a todo político con aspiraciones, cuenta que va a inaugurar su propio streaming, "el primero del Este".

La exposición a la que apuesta Destéfanis es muy alta ¿Será que la intendenta se prepara para ser opción de Félix en las elecciones de este año? Hay que recordar que el presidente del PJ, a quien de antemano proponen como candidato a diputado nacional, reniega un poco del traje de candidato y dice que solamente ha venido a "reconstruir" el partido tras las sucesivas derrotas electorales.

La situación de la jefa comunal de Santa Rosa, impulsada desde siempre por el armador Carlos Ciurca, es completamente diferente. Transita su segundo mandato al frente de Santa Rosa, con lo cual no se puede reelegir, y ya dejó en claro que tiene aspiraciones de competir por la gobernación en 2027. O antes, parece.

"Retiro sanitario" del ministro Montero

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, reunió este viernes a parte de su gabinete con exresponsables de la cartera sanitaria y autoridades del mundo académico y del sector privado, para realizar un balance del sistema sanitario de Mendoza.

En ese encuentro privado, que fue una especie de retiro, la intención de Montero fue hablar "sin pelos en la lengua", en un ambiente de confianza, sobre las falencias del sistema y sobre cómo abordarlas.

Durante el encuentro que se desarrolló durante toda la mañana del viernes hasta la tarde noche, se tocaron temas diversos: el costo que tiene el sistema sanitario, la difusión de la comunicación en materia de salud, el impulso de las residencias por parte de las cámaras de especialidades críticas y hasta problemáticas vinculadas a la salud mental y las enfermedades de transmisión sexual.

Montero le tiene fe a sus retiros. Dice que su intención es hacer este tipo de encuentros de manera mensual, con el fin de obtener soluciones que tal vez no tenía en carpeta. Habrá que ver qué resultados consigue.