Política en Off: reformista limitada, explicaciones por el banquete y el supremo cooptado

Los límites prácticos a la Reforma

En un momento, la charla decae. Los fogonazos del flash la distraen. Y de pronto empieza a hablar del espacio de la política universitaria que la llevó al rectorado: “Una de las fuerzas más importantes del Interclaustro son los independientes. El Interclaustro casi fue el precursor de lo que fue después Cambia Mendoza; en 2013 empezamos a organizarnos el radicalismo, Libres del sur, el Socialismo y un grupo muy fuerte de independientes. El ciudadano universitario necesita que le aseguren la independencia universitaria. Tiene que quedar claro que desde afuera nadie nos ha definido nada. Somos reformistas, defendemos la universidad pública, gratuita, laica, cogobernadada...”

Esther Sánchez quiere responder a la acusación de la oposición universitaria, que da por segura la injerencia del radicalismo y en particular del senador nacional Alfredo Cornejo en la vida de la UNCuyo.

Esther Sánchez, Rectora de la UNCuyo, (Universidad Nacional de Cuyo) Foto: José Gutierrez / Los Andes

Pero nos llamó la atención otra parte de la frase. Los que pasaron por la universidad pública saben que “reformista” es una definición dura. Hace alusión a la Reforma Universitaria de 1918, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba lanzaron un movimiento que sentó las bases de la organización universitaria argentina. Allí nacen la autonomía universitaria; el cogobierno con representación de todos los claustros y los concursos docentes entre otros principios.

Uno de los principios que no se usa en la UNCuyo es el de la “Cátedra Periódica”; una reivindicación que obligaba a los docentes a concursar cada una determinada cantidad de años para revalidar los pergaminos y evitar el estancamiento en las aulas al ritmo del avance científico. En la UNCuyo existe la estabilidad docente y una vez que se accede al cargo, el profesor se queda para siempre.

Los Andes interrumpe la frase: -¿para cuándo la cátedra periódica entonces?

La futura rectora sonrío y dijo: “eso es más difícil”.

Los pedidos de explicaciones por ir al banquete

La Cena de Líderes que organizó Daniel Orozco para lanzarse como candidato a Gobernador para las elecciones del año próximo fue uno de los eventos políticos de la semana pasada. El intendente radical organizó el encuentro en un coqueto salón ubicado en El Challao al que asistieron personalidades de la política y del sector empresario.

Como ya es sabido, los nombres fuertes de Cambia Mendoza no fueron invitados. Según dicen, Orozco no quería que le opacaran el anuncio. Pero sí invitó a algunos intendentes, y dirigentes oficialistas o al menos, aliados y simpatizantes.

Quiero expresar mi agradecimiento a los más de 250 participantes de la “Cena de Líderes” entre empresarios, dirigentes políticos, periodistas y amigos, con los cuales comparto una mirada en común hacia el futuro de Mendoza. pic.twitter.com/rhwdHdKSAT — Daniel Orozco (@mdanielorozco) August 9, 2022

Dentro de la estructura vertical que suele tener la política, hay jefes que marcan el rumbo. Y es previsible que ante este tipo de eventos se pida permiso, o al menos, se avise de la asistencia. Algunos nombres presentes tenían el aval de los ‘popes’ para ir.

El problema se les presentó a quienes no avisaron ni nada. Simplemente fueron. Cuentan que el martes, algunas horas después de terminada la cena, sonaron los teléfonos. No era precisamente para conocer detalles de qué había pasado esa noche, sino para preguntar por qué habían ido porque al parecer, no informaron sus pasos a seguir y debieron dar explicaciones.

La fiesta de Omar

Las tropas de Patricia Bullrich en Mendoza armaron un acto en la cantina del club Anzorena, sin Omar De Marchi ni los suyos, por supuesto. La intención es armarle bases a la presidenta del Pro nacional para su candidatura presidencial y es sabido que De Marchi es uno de los armadores de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta.

Desde el oficialismo en el PRO provincial le bajaron el precio a la convocatoria y a los organizadores. Lo cierto es que días después, la sede partidaria le abrió las puertas a varios para un cónclave con vistas al 2023. Casi inmediatamente aparecieron los carteles con un mensaje fuerte: “transformar Mendoza”. Más de uno advirtió una crítica concreta hacia el radicalismo que gobierna hace 7 años.

Con el despliegue en plena Peatonal Sarmiento, tierra radical, empezaron las especulaciones. Para algunos correligionarios, hay dudas sobre 300 presentes en la sede el viernes a la noche porque “si mirás las fotos…te quedan muchas dudas”.

Un equipo comprometido tiene un objetivo: transformar la provincia de Mendoza. pic.twitter.com/xaQnrVD0vf — Omar De Marchi (@omardemarchi) August 13, 2022

Pero además, entienden que la estrategia es obvia porque si el ex intendente de Luján de Cuyo quiere ser el sucesor de Suárez, tiene que posicionarse en la Ciudad de Mendoza. A priori parece una misión difícil porque la UCR está allí desde el retorno de la democracia y ha ganado con bastante comodidad en la mayoría de los comicios.

El supremo cooptado y el operativo despegue

El 25 de agosto llegará Ricardo Lorenzetti a Mendoza. El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, viene a presentar su nuevo libro “El nuevo enemigo, el colapso ambiental, como evitarlo”.

Lo curioso es que no han trascendido actividades protocolares con la Suprema Corte local, solo se conoció la presentación. Allí el supremo Mario Adaro aparece como organizador de las actividades y mientras que su colega Julio Gómez será disertante. Los conocedores de la rosca judicial mendocina saben que ambos son parte de una de las alas de la “grieta judicial” local, el ala peronista de la Corte mendocina.

Otro nombre que aparece es el del “coordinador” del encuentro, Ariel Pringles, quien es secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) filial Mendoza y que fuera subsecretario de Trabajo de Francisco Pérez y precandidato a vicegobernador, secundando al ex ministro de Salud Matías Roby.

RICARDO LORENZETTI (Archivo/DyN).

La comunicación oficial de la charla dice que Lorenzetti disertará en el Cine Teatro Imperial de Maipú, una sala que depende de la Municipalidad de Maipú, que gobierna Matías Stevanato, quien además, será el presentador de la charla, junto al secretario general de UEJN nacional, Julio Piumato; otro reconocido peronista.

Otra disertante será la abogada especialista en Ambiente Claudia Torres, quien es vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Champagnat, una casa de estudios que tiene fuertes vinculaciones peronistas. Además, Torres fue senadora provincial del PJ entre 2011 y 2015 y directora de Asuntos Municipales en la gestión de Celso Jaque.

Los únicos dos participantes que aparecen más neutrales son el presidente de la Cámara Federal de Mendoza Manuel Pizarro, y el juez federal Ariel Lijo.

En la escena local, si bien a Pizarro hay quienes le adjudican un corazoncito peronista, le reconocen una fuerte apertura y no suele jugar partidariamente.

El caso de Lijo es más complejo. Fue nombrado juez de los tribunales federales de “Comodoro Py” en 2004, en plena primavera kirchnerista; pero su hermano Alfredo también es célebre en esos tribunales: es un conocido operador judicial, con vínculos a ambos lados de la grieta, incluida la cercanía con el armador judicial de Mauricio Macri, el ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici.

Volviendo a la visita de Lorenzetti, salvo estos dos casos, todos los anfitriones del supremo nacional vienen del mismo palo. El comentario da vueltas en los pasillos judiciales; se habla de cooptación peronista. Pero lo que más llama la atención es tanta cercanía menduca con un miembro del tribunal más odiado por Cristina Fernández de Kirchner.

No faltó quien señalara ese hecho y la sugestiva ausencia en el “comité oficial de bienvenida” de otro de los supremos del ala peronista de la Corte, Omar Palermo, quien supo estar ligado alguna vez a la agrupación filokircherista Justicia Legítima. El observador se preguntó: “¿El peronismo local empieza a despegarse de Cristina?”. Habrá que seguir atentamente los movimientos.

Comentario final. Habrá que ver la lista de invitados al acto del 25 de agosto y tal vez aparezcan algunos nombres no tan peronistas. Pero, por las dudas, del otro lado de la grieta judicial mendocina arman otro foro y Lorenzetti está invitado: el 1 de setiembre participará del Congreso de Derecho Administrativo.

El estadio de la controversia

Pasan los años, y los temas vuelven a ser tendencia, al menos en lo que es la cuestión política. Mucho se habló durante el fin de la gestión de Francisco Pérez y el comienzo de la de Alfredo Cornejo sobre la utilidad de la construcción de un estadio moderno, como el hoy conocido Aconcagua Arena.

Las críticas del radicalismo sobre la necesidad de afrontar una inversión tan alta como lo que es un estadio con capacidad de más de 8.000 asientos, más el costo del mantenimiento, fueron una constante en los últimos años; en momentos en los que, siguiendo al partido centenario, había un “descalabro económico” durante la gestión de Francisco Pérez.

No obstante, también en los últimos días aparecieron algunas declaraciones en defensa de este tipo de inversiones.

Pensar que en algún momento decían que era un elefante blanco más o menos. Menos mal que se destaparon los ojos y empezaron a usar la infraestructura de Mendoza para generar trabajo. https://t.co/DHEVOekKZ5 — Emanuel Fugazzotto (@EFugazzotto) August 14, 2022

Una de ellas fue la de Emanuel Fugazzotto, del partido Verde. “Pensar que en algún momento decían que era un elefante blanco más o menos. Menos mal que se destaparon los ojos y empezaron a usar la infraestructura de Mendoza para generar trabajo”, dijo, en base a lo que ha sido un evento de primer nivel mundial, como el Mendoza Premier Padel.