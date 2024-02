Política en off: polémicas por el palco vendimial, cruces por el caso Chubut y los hinchas del Colo Colo que “perdieron” el I Phone

El nuevo palco que cae bien

El Gobierno provincial tomó la decisión de no contratar el armado del palco de autoridades para la Vendimia y que eso implicaría un ahorro de $40 millones. Más allá de las conjeturas por la decisión de Alfredo Cornejo, más de uno festeja la idea.

Es que el Carrusel suele contar con un clima muy caluroso, y con el sol pegando de lleno en el palco oficial, más de un dirigente rezonga porque transpira. “Mi pareja está re enojada pero yo estoy chocho. Vos sabés lo que es estar de traje ahi cag...de calor”, contó un funcionario que debería estar entre las primeras filas.

Vendimia 2023 Carrusel de las Reinas La gente colmó las calles céntricas de Mendoza para celebrar junto a las 18 reinas y distintas agrupaciones culturales y sociales, que reflejan el espíritu local. Gobernador Rodolfo Suarez Foto: Orlando Pelichotti

El armado será en el Hotel Hyatt, en el mismo lugar en el que será el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Habrá que ver cómo termina resultando, pero al menos el mandatario provincial no quedará expuesto a atajar los melones del carro de Lavalle.

La variante “low cost” que propone la oposición

Así como algunos no ven con malos ojos armar al palco de autoridades en otro lado, otros se enfurecieron por los motivos más que por la decisión en sí. Omar De Marchi, de La Unión Mendocina tomó muy mal la decisión del Gobierno provincial y no dudó en aportar una solución en la línea de la austeridad.

La Unión Mendocina fue segundo en las Elecciones 2023, en el búnker el gobernador Omar de Marchi Foto: Orlando Pelichotti

“Lamento que se desvirtúe el valor de la presencia de las autoridades en el Carrusel y la Vía Blanca. Es un desprecio al esfuerzo de cada departamento con la excusa de los costos”, dijo el funcionario nacional.

Y siguió: “Si el problema eran los costos, podrían hacer un palco a la altura del piso con sillas de plástico y punto”. Propuso armar un cerco con cintas pero mantener el sector destinado a las autoridades que incluyen a las provinciales, también a ministros, intendentes, legisladores y otros funcionarios.

“Tengo toda la impresión que el objetivo final de eliminar el palco es esconderse de los reclamos y de sectores importantes de la provincia como docentes, viñateros, y policías”, cerró.

¿Tiene el cargo o no?

Mendoza ha aportado figuras al elento de Javier Milei. El que más arriba llegó es el ministro de Defensa, Luis Petri. Aunque cada tanto cruje el armado, no es el caso del sanmartiniano. El Presidente está contento con el gabinete e incluso destacó a Petri en una reciente entrevista televisiva.

La cuestión en las segundas líneas es un poco más compleja. Hay varias sillas vacías y casos como el del supuesto funcionario al que todavía no lo nombran. Un mendocino más está en esa situación. Se trata de Mario Isgró, el ex ministro de Infraestructura, a quien lo designaron como subsecretario de Vivienda pero todavía no se oficializa el nombramiento.

El ex ministro de Infraestructura Mario Isgró. Foto : Orlando Pelichotti

Isgró va una vez por semana a Buenos Aires para trabajar en lo que supuestamente lo han designado. “Se empieza a preocupar porque no ha cobrado un solo sueldo. Encima al ministro del área lo rajaron”, se comenta en su entorno.

Un palo para Torres desde el oficialismo local

El caso Chubut sacude a la política local. El gobernador Alfredo Cornejo salió a respaldar a su par del Pro Nacho Torres, a quien Javier Milei le recortó fondos de la coparticipación federal por una deuda. Aunque este lunes aclaró que no está de acuerdo con que Torres tome una medida “coercitiva” contra la Nación, en virtud de la amenaza de cortar el suministro de petróleo y gas.

No faltan tampoco quienes critican y cuestionan, en público o en privado, a Torres. Es el caso del exministro de Seguridad Gianni Venier, hoy lejos de cargos políticos, pero alguien que siempre opina por las redes de política.

Venier expresó en X este fin de semana que era un “error” apoyar a Torres y consideró que la amenaza de cortar el combustible era una “bravuconería perdida porque es imposible de cumplir”.

Tuit de Gianni Venier

Después borró el comentario, aparentemente, aunque en estos tiempos, siempre queda algún registro...

Colecta de I Phones al amparo del descontrol

Fue más que conflictiva la visita de hinchas chilenos del Colo-Colo para el partido con Godoy Cruz de la semana pasada, por la copa Libertadores.

Quedó a la vista de todos: incidentes en el centro, peleas callejeras, robos a comercios y hasta un equipo de Canal 7 que fue golpeado durante un móvil en vivo en la propia plaza Independencia.

Violencia y desmanes de hinchas del Colo Colo en las calles de Mendoza. Foto: Captura de video

Es evidente que el operativo policial no estuvo a la altura. El descontrol fue alto, tanto que también hubo quienes se organizaron para sacarle el jugo a la llegada de hinchas chilenos. No fueron en este caso los visitantes, sino los locales, que aprovecharon la visita para salir a robar artículos muy preciados en nuestro medio.

Con desparpajo, hubo quienes dejaron testimonio en fotos del botín conseguido en algunas redes sociales: unos 14 I Phones resultaron sustraídos por quienes salieron a “trabajar” en medio del partido de la Libertadores. Por supuesto que, en este caso, todo indica que las víctimas fueron los hinchas del país vecino.