Política en off: el radical exultante, los helados peronistas y un ex concejal que no salta a la Nación

YAYO Y MILEI, ¿UN SOLO CORAZÓN?

El intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, anda contento con la repercusión en las redes sociales de un mensaje suyo.

Suárez ha pedido que los jefes comunales sean incluidos en el pacto de mayo y hasta tuvo ya una reunión con el ministro del Interior Guillermo Francos. En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente capitalino mencionó al presidente Javier Milei y expresó sobre el pacto: “Desde la tierra que acunó la gesta libertadora, cuente con nosotros”.

Parece que el tono del mensaje pegó en el Presidente, que no dudó en darle “Me gusta” y retuitear a “Yayo” Suárez.

Desde la tierra que acunó la gesta libertadora, le decimos al presidente @JMilei que cuente con nosotros para construir un futuro mejor para todos los argentinos pic.twitter.com/sCDlrqodez — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) March 28, 2024

¿Conseguirá el intendente meter en la agenda temas de la UCR que Milei no ha contemplado en el pacto, como la educación? Algunos dudan.

EL DIPUTADO QUE VENDE HELADOS LOS FINES DE SEMANA

En tiempos de cuestionamiento a la casta política, ya sea por pasar décadas ocupando cargos públicos o cobrar dietazos como parlamentarios, hay un diputado nacional mendocino que se jacta de trabajar en el rubro gastronómico los fines de semana.

Se trata de Martín Aveiro, quién fue consultado por este medio en uno de los feriados de Semana Santa y devolvió un llamado recién pasadas las 21, porque estaba ocupado vendiendo helados en su Tunuyán natal.

“Estuve toda la tarde trabajando en la heladería, perdón que no pude atender. Algunos están de vacaciones, yo estaba laburando y voy con olor a chocolate a mí casa”, comentó el legislador nacional.

El local se encuentra en Vista Flores y además, contó que tiene un foodtruck que trasladó al Manzano, para aprovechar la visita de turistas el fin de semana largo. “Fijate cuantos legisladores tienen Ingresos Brutos por facturación o cuantos pueden mostrar la casa donde viven. Todos me conocen acá”, remató con orgullo el diputado heladero.

DE MARCHI A PLENO CONTRA CORNEJO Y EL “FACTOR” JANINA

Los primeros 100 días de la gestión de Alfredo Cornejo transitaron sin mayores problemas dentro del ámbito político mendocino, y sin mayores críticas por parte de los partidos u espacios opositores.

Toda esa imagen evidenciada mostró su contracara esta semana. El desencadenante fue la suspensión de Janina Ortiz, que generó, por un lado, una fuerte reacción por parte de La Unión Mendocina, que hoy por hoy se quedó sin una banca; pero así también con el peronismo, que terminó de mostrar el quiebre interno que se puede apreciar en la edición dominical de Los Andes.

Pero las críticas de La Unión Mendocina son cada vez más fuertes, particularmente de Omar De Marchi, su líder, quien ataca y contraataca a Alfredo Cornejo.

Que CARO sale @alfredocornejo.

En las respuestas a mi tuit sobre Dengue se puede ver la lista de empleados públicos radicales o "afines", que son peores.

Muy evidentes los bufones. Cobran con captura de pantalla. Raro que no saltó la Cachiche.



Vamos a defender Mendoza. SIEMPRE. — Omar De Marchi (@omardemarchi) March 30, 2024

En primer lugar, cuando se suspendió a Ortiz, dijo que “la provincia transita por un camino oscuro, plagado de bufones, que se arrodillan frente a quien, con resentimiento y una mísera y circunstancial cuota de poder, está arruinando la prudencia, sobriedad e institucionalidad de Mendoza”. Agregó que Cornejo (sin nombrarlo) es un “miserable que no tolera las disidencias”; que la Justicia mendocina “da asco” y que actúan “con temor y obediencia”.

La siguió el viernes con fuertes comentarios acerca de cómo actúa Mendoza ante el dengue, sobre el cual dijo que está “fuera de control” y que la provincia ni siquiera “tiene reactivos” y que las guardias “están saturadas”. Así, el lujanino lleva dos apariciones fuertes en las redes. Quizás la del fin de semana largo descolocó porque la respuesta por parte del Gobierno provincial tardó en llegar.

Este sábado volvió a pegar: “Qué CARO sale Alfredo Cornejo. En las respuestas a mi tuit sobre Dengue se puede ver la lista de empleados públicos radicales o “afines”, que son peores. Muy evidentes los bufones. Cobran con captura de pantalla. Raro que no saltó la Cachiche”.

El funcionario nacional se refirió a la batería de críticas que recibió de dirigentes del oficialismo, principalmente legisladores y concejales. Muchas veces se expresan más por X que en los ámbitos en los que deberían deliberar o proponer soluciones para mejorar la calidad de vida de la gente. Más aún después de los escalofriantes datos de pobreza e indigencia que se dieron a conocer.

SCHIARETTI TIENE VIDA EN MENDOZA

El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti fue candidato a presidente y desde Córdoba armó listas en distintas partes del país para “Hacemos por nuestro país”. Mendoza no fue ajena y el aspirante a diputado nacional fue Raúl Mercau, ex ministro de Producción durante la gestión de Celso Jaque.

Toda la ilusión terminó en agosto cuando el ex funcionario peronista se quedó en el camino al no pasar el filtro de las elecciones primarias nacionales. Claro que antes de esto, se abrió una sede en la calle Brasil de Godoy Cruz para recibir fiscales y armar el engranaje de la campaña.

La sede de "Hacemos por nuestro país" en Mendoza sigue teniendo las puertas abiertas aunque no tiene representantes en el Congreso Nacional.

Pese a los magros resultados, la sede está abierta según se pudo constatar el fin de semana largo. No sólo las instalaciones aun están ploteadas, sino que estaban las puertas abierta y había gente adentro. Habrá que ver si a futuro habrá alguna movida local en el espacio del dirigente cordobés.

DESAZÓN PARA UN EX CONCEJAL

Emilce Lozano, una ingeniera en construcciones, oriunda de San Rafael podría quedar al frente de la delegación regional de Vialidad Nacional en Mendoza. Es funcionaria del Gobierno provincial y ya mandó los papeles aunque falta la resolución.

Sin embargo, hay alguien que tenía ganas de ocupar ese cargo, aunque nunca lo dijo públicamente. Se trata de un ex concejal que en la campaña nacional apoyaba a Javier Milei y tenía fe de quedarse con algún cargo nacional.

El ahora ex edil tiene vínculos cercanos con los socios políticos del Jefe de Estado en la provincia. Le contó a otro dirigente sobre la posibilidad de formar parte de la lista de cargos a ocupar, y ambos terminaron concluyendo que Vialidad Nacional tiene “caja” y “territorio”.

Habrá que ver si la desazón se apoderó del ex concejal con pasado en otro partido, pero hoy libertario de la primera hora, al enterarse que Lozano pica en punta. Aunque seguramente no pierde la esperanza hasta tanto no se confirme quién queda en el cargo.