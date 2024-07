Política en off: el director que “va poco” al PAMI, el exgobernador que vuela en el último asiento y el “ojo clínico” de Cornejo

EL PAMI, CON UN DIRECTOR QUE “VA POCO”

El PAMI es un hervidero desde que la diputada nacional Lourdes Arrieta se quedó con ese organismo para nombrar gente. Primero fue Carlos Soloa Vacas que se fue en medio de fuertes declaraciones y críticas fuertes tanto con la joven legisladora como con su familia.

El nuevo director, David Litvinchuk, asoma como más obediente a las órdenes de los Arrieta pero como está metido en el armado de La Libertad Avanza dicen que se lo ve poco y nada por su oficina en la calle España. “Quiere ser diputado nacional”, dicen los rumores.

David Litvinchuk, nuevo titular del PAMI

Y por eso, dicen las malas lenguas, estaría más preocupado por reunir las afiliaciones y evitarse otro papelón como el de los avales truchos, que en resolverle los problemas a los jubilados que necesitan prestaciones.

Las veces que está en su despacho, recibe la visita de Martín Arrieta, el hermano de Lourdes que no tiene cargo en el Pami. El joven es uno de los apoderados del partido en formación. Los que lo han visto, descuentan que las charlas tengan que ver con el armado del partido, las listas y los nombres para las candidaturas.

SIGUEN LOS MIMOS CON EL PJ CORDOBÉS

La jefa del bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano, viajó a Córdoba este fin de semana para participar del Foro Federal de Presidentes de bloques legislativos en la Legislatura de Córdoba. La dirigente del espacio interno de Carlos Ciurca, luego posteó en sus redes una foto con el gobernador de esa provincia, Martín Llaryora.

“Enriquecedora charla con el Gobernador de la provincia de Córdoba @MartinLlaryora con quien coincidimos en que la amplitud, el diálogo y la priorización de los objetivos comunes son el camino para crecer”, indicó la legisladora mendocina, que también charló con el intendente de la Capital, Daniel Passerini.

Se trata del segundo guiño público desde el peronismo mendocino al cordobés. Anteriormente el intendente Matías Stevanato había dicho en una entrevista a Los Andes que él está “viendo ese modelo” para replicar en nuestra provincia y lo describió como uno que “abrazó a muchos dirigentes de otras fuerzas políticas”, por lo que anticipó que “es lo que se viene” en el armado local.

EL EXGOBERNADOR DE LA ÚLTIMA FILA

Muchas veces los aeropuertos suelen ser esos lugares en los que uno puede ver a alguien del que no sabía nada hace tiempo. Salvo por la primera fila, son todos mortales y suben por el mismo lugar. Hace unos días, en Aeroparque apareció un ex gobernador del que poco se sabe porque no se deja ver.

Se trata de Francisco Pérez, que viajó por una conocida aerolínea low cost. Eso no fue tan curioso, porque en el mismo vuelo iban enólogos y gente del mundo del vino que copó las primeras filas. En el medio iba un grupo de mujeres que venían a Mendoza por primera vez.

Reapareció el ex gobernador Francisco ‘Paco’ Pérez en el Consejo Económico, Ambiental y Social: “No pienso en volver a la política”.

¿Y el Paco? El ex mandatario terminó en la última fila, a poco de los baños. “Mirá vos, de ser Gobernador, a terminar en la última fila de una low cost”, contó alguien que lo reconoció.

Igual, hoy, a los políticos (o ex) les “garpa” asimilarse a la gente común.

“AUTOSALUDO” EN LAS REDES

Es sabido que en muchos casos, las cuentas de las redes sociales no son manejadas por los dirigentes políticos. Hay CM que se dedican a generar contenido para compartir y generar visibilidad. Pero, siempre se trata de dejar en claro que quien habla, o pareciera, es el dirigente.

¡Feliz cumple Esteban! 🎉.



Desde tu equipo, queremos desearte lo mejor en tu día, y agradecerte por tanta entrega, compromiso, humildad y generosidad.



En el caso de Luján de Cuyo no se preocuparon en disimular. “¡Feliz cumple Esteban! Desde tu equipo, queremos desearte lo mejor en tu día, y agradecerte por tanta entrega, compromiso, humildad y generosidad. Que sigas liderando las transformaciones que Luján necesita, siempre con la alegría y responsabilidad que te caracterizan”, le escribieron en X a Esteban Allasino.

MILEI, PETRI Y UNA MEDALLA SEXUAL

Clarín cuenta detalles exquisitos del viaje de Javier Milei a Brasil. Por ejemplo, que en la comitiva estuvo el cada vez más libertario Luis Petri, sobre quien la periodista Natasha Niebieskikwiat dice que “puso un avión de la Fuerza Aérea para este viaje presidencial de carácter privado”.

Luis Petri y Javier Milei (X).

Más allá de este “detalle”, difícilmente el lecto pueda saltar las líneas en las que Niebieskikwiat cuenta que el hijo de Bolsonaro le regaló a Milei una “una insólita medalla apodada ‘triple i’: por ‘inmortal, imbrochable (que no se le quiebra el miembro masculino al tener sexo con las mujeres, según el diputado) e incomible (que no puede ser tomado por atrás por un hombre de manera sexual’, dijo haciendo gestos)”.

La periodista dice que Milei estaba “sorprendido” con el regalo. No era para menos.

LOS BULLRICHISTAS AUSTEROS

Las polémicas en el Pro se suceden a ritmo veloz. La semana pasada, una asamblea en Buenos Aires generó cruces entre los partidarios de Patricia Bullrich y los de Mauricio Macri.

Por Mendoza participaron de esa reunión, entre otros, un puñado de dirigentes que responden a la ministra de Seguridad de la Nación y que están ligados al radicalismo local. Entre otras expresiones, el trío local posteó una foto para mostrar que fue un viaje austero: se fueron todos en el mismo auto.

Guillermo Mosso, Carlos Aguinaga y Enrique Thomas se sacaron las fotos en una estación de servicio donde pararon a echar nafta. “A 10 horitas para llegar a Mendoza y sin la suerte de tantos asambleístas macristas con aéreos, alojamiento y cena de bienvenida”, escribió ácido Mosso, mientras desandaba la ruta 7 desde Buenos Aires.

EL OJO CLÍNICO DE CORNEJO

Corría diciembre del 2023 y se venían las internas de la Unión Cívica Radical para definir la presidencia del partido, por un lado estaba Martín Lousteau y por el otro el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. Este último con un discurso libertario más cercano al de Javier Milei.

Finalmente Lousteau llegó a la presidencia de la UCR. Quién apoyaba fuertemente a Valdés, Alfredo Cornejo.

¿Lo habrá llamado para preguntarle por el caso Loan?