Polémica porque candidatos del PJ de General Alvear promueven el turismo en San Rafael.

Una campaña del Partido Justicialista ( PJ ) de General Alvear desató polémica en el departamento luego de que sus candidatos difundieran un video en redes sociales promoviendo el turismo en San Rafael.

El reel publicado en la cuenta oficial del PJ local mostraba a los candidatos a concejales Oscar Bonardel, Vanina Lucero y Elías Julio invitando a los ciudadanos a “disfrutar de algo distinto” y hacer turismo en el cañón del Atuel , ubicado en el vecino departamento de San Rafael .

"Un espacio no aprovechado que podríamos disfrutar. Alvear tiene un predio disponible en El Nihuil y nunca fue explotado. ¿Hacemos algo para los alvearenses?", dice la publicación.

En el video, Elías Julio comienza diciendo: " Ya no sabés que hacer los findes... Qué onda si hacemos algo distinto, algo nuestro".

Luego aparece en escena Vanina Lucero que acota: " A menos de dos horas tenemos el cañón del Atuel, un lugar tremendo para cortar con la rutina ".

"Estamos gestionando un predio para que los alvearenses podamos ir. Con precios copados, emprendimientos de acá y salidas todo el tiempo", suma Julio.

Finalmente, Oscar Bonardel cierra el spot: “Ya está todo listo, solo falta que arranquemos”.

La reacción del sector turístico de General Alvear

La propuesta no cayó bien entre operadores turísticos y prestadores de servicios locales, quienes expresaron su malestar por lo que consideran un mensaje contrario al desarrollo turístico del departamento.

Partido Juscitialista General Alvear Oscar Bonnardel, Vanina Lucero y Elías Julio, candidatos a consejales en Alvear. PJ Alvear

Un operador, consultado por el sitio Mendonizate, criticó: "En vez de apoyar a los prestadores locales, están promocionando otro departamento".

Luego sumaron que el video como una muestra de "falta total de compromiso con el desarrollo turístico alvearense", señalando que este tipo de mensajes perjudican a quienes invierten y trabajan para atraer visitantes durante todo el año: "Si los representantes no defienden lo nuestro, nadie lo hará".

Indignación en redes

El video también generó varios comentarios de críticas en Facebook, donde vecinos de General Alvear expresaron su rechazo a la propuesta de campaña.

"Qué bueno. Políticos alvearenses invirtiendo en San Rafael, ¿los asesora Emir?", escribió un usuario. “Piensan representar a Gral. Alvear invirtiendo en San Rafael. Nos invitan a gastar nuestros ingresos fuera de Alvear. ¿No se les cae una ideota para beneficiar nuestra tierra? ¡Patéticos!”, expresó otro.

"Mirá qué bien. Candidatos de Alvear promocionando San Rafael. Los felicito. Seguro van a tener el apoyo de los sanrafaelinos", opinó con ironía otro internauta.