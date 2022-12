Polémica por el decreto nacional en Mendoza y el viaje de Suárez que no fue

La decisión del presidente Alberto Fernández de firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por los festejos de la Selección Argentina; más la postura del gobernador Rodolfo Suárez de decidir que se trabajaría como “día normal”, generó no sólo problemas y desconcierto a una gran parte de la sociedad mendocina, sino también complicó la agenda del propio mandatario local, quien debió suspender un viaje a Buenos Aires, lo que generó también polémica tanto en la oposición como el oficialismo.

Según informaron desde Casa de Gobierno a Los Andes, el mandatario local, que criticó fuertemente la medida de Fernández, debía tomarse un vuelo a la Capital Federal, con el que pretendía avanzar en la búsqueda de inversiones para obras clave de la provincia. No obstante, no lo hizo a sabiendas que el feriado trastocaría tanto algunos vuelos, como también la propia agenda que se tenía planeada desde hace por lo menos una semana, según mencionaron a Los Andes.

Suárez iba a reunirse con empresarios y también posibles inversionistas, acotaron desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, y agregaron que las reuniones vinculaban particularmente a proyectos mineros, tales como Cerro Amarillo, iniciativa a la cual le falta el aval legislativo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); como también Potasio Río Colorado, otro proyecto de Malargüe que ha sido reformulado por la provincia y que está en proceso de selección de potenciales inversores.

Por último, informaron además que parte de la idea de Suárez era también iniciar conversaciones con algunos interlocutores en el comienzo de la búsqueda de financiamiento para las obras públicas que fueron autorizadas por la Legislatura para el pedido de créditos. Se destacan un pack de obras de eficientización del recurso hídrico en el Gran Mendoza; la segunda etapa de la doble vía del este provincial, (San Martín, Junín y Rivadavia), el acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta y la ampliación del Metrotranvía.

Lo cierto es que el mandatario nunca llegó a viajar a Buenos Aires por la cancelación prematura de las reuniones, y debió quedarse en la provincia. En tanto, se espera la reprogramación de los encuentros, aunque no hay una fecha estimada, comunicaron.

Polémica por el decreto del feriado

Mientras tanto, en la sesión de este martes del Senado, pero también en redes sociales, hubo varios cruces y críticas entre legisladores del Frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos.

“Suárez viajaba hoy a Bs As. Fue hasta el aeropuerto a las 9 am. Habló con colegas de prensa, les dijo que tenía reuniones de trabajo. Luego le informan que el vuelo tenia una demora de 2 hs y ante el ruido por su viaje se volvió. Me alegra haber colaborado para q el Gobierno trabaje”, lanzó el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos-PJ, Lucas Ilardo.

Y agregó: “Lo increíble es que dijo que iba a trabajar y es feriado en todas las reparticiones públicas en Bs As. Yo no pasé de largo, el que pasó de largo fue él con los mendocinos. Va a llegar a las 12.30 a Casa de Gobierno. NO TRABAJÓ, pero les dijo a todos que era una vergüenza no hacerlo”.

Suarez viajaba hoy a Bs As. Fue hasta el aeropuerto a las 9am.

Hablo con colegas de prensa, les dijo que tenía reuniones de trabajo.

Luego le informan que el vuelo tenia una demora de 2 hs y ante el ruido x su viaje se volvió.

Me alegra haber colaborado para q el Gob. trabaje. — Lucas ilardo (@lucasilardo) December 20, 2022

Una de las que respondió fue la presidenta previsional del Senado, Natacha Eisenchlas, quien defendió a Suárez, al sostener que “tenía una agenda de trabajo planificada desde hace tiempo hoy en Bs As. En un país normal hubiera podido ir. Pero el feriado demagógico y anti federal decretado por el Presidente impidió a último momento que las reuniones pautadas se realizaran con normalidad”.

“Sin embargo, referentes del Frente de Todos imaginan situaciones, desinforman, tergiversan, dividen. Un intento desesperado que desentona con un país que hoy está de fiesta y que nos pide a gritos que seamos campeones, también, de la humildad, el respeto por el otro y la honestidad”, completó.