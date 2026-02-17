17 de febrero de 2026 - 20:52

Polémica: Kicillof y su ministro de Salud coordinaron el traslado sanitario de Alberto Samid desde Uruguay

El funcionario bonaerense Nicolás Kreplak confirmó que gestionó su traslado a Buenos Aires para que pueda recuperarse más cerca de su casa. La decisión generó polémica.

Kicillof y Kreplak intervinieron con un avión sanitario para trasladar al país a Alberto Samid desde Uruguay.

Kicillof y Kreplak intervinieron con un avión sanitario para trasladar al país a Alberto Samid desde Uruguay.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El empresario Alberto Samid será trasladado en un avión sanitario desde Uruguay hacia Buenos Aires, luego de que el gobierno bonaerense interviniera para facilitar el operativo. La confirmación llegó este martes por parte del ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Leé además

Una influencer alteró su equilibrio con un joystick y estímulos eléctricos. 

Polémica: una influencer alteró su equilibrio con un joystick y estímulos eléctricos y generó preocupación

Por Redacción
El binomio francés fue beneficiado según expertos en patinaje.

Estalla la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno por un nuevo escándalo en el patinaje artístico

Por Redacción Deportes

Según informó el propio funcionario, la Provincia actuó como nexo para que la prepaga del empresario pudiera concretar el vuelo y garantizar su atención en el país. El traslado se produce después de que el cuadro de salud de Samid se agravara durante su estadía en Punta del Este.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/2023778046516621568?s=20&partner=&hide_thread=false

“Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, escribió el funcionario de la gestión de Axel Kicillof en su cuenta de X.

La decisión del ministro generó polémica, aún más cuando un usuario le consultó si “Samid es ciudadano de primera que interviene directamente él”. A eso sumó el comentario: “No se queje si lo acusan de casta”. A ello, Kreplak respondió: “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario. Abrazo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2023833497207796061?s=20&partner=&hide_thread=false

Estado de salud de Alberto Samid

Samid se encuentra internado en el Hospital Cantegril. Según lo informado por su entorno -especialmente su mujer- todo comenzó con una infección urinaria que derivó en complicaciones mayores. Luego, los médicos detectaron la presencia de un virus en sangre, cuyo origen aún no fue precisado.

Eso terminó provocando una baja en distintos valores hematológicos. La situación generó preocupación en su familia, que en las últimas horas había solicitado ayuda para conseguir un avión sanitario que permitiera su traslado a la Argentina y así continuar el tratamiento con sus médicos habituales.

El empresario, conocido como el “Rey de la Carne”, permanece bajo control médico mientras se ultiman los detalles logísticos para concretar el regreso al país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sturzenegger alquiló 4 pisos y 24 cocheras por 720 millones.

Sturzenegger firmó un contrato de $60 millones mensuales por 4 pisos y 24 cocheras en el microcentro porteño

Por Redacción Política
Gremios de la CGT confirmaron el paro con movilización al Congreso para el jueves 

Los gremios "duros" marcharan el jueves al Congreso y la CGT dará una conferencia de prensa mañana

Por Redacción Política
Gobierno de Neuquén oficializó el despido de Nicolás Salvatori, quien durante más de cuatro años cobró su sueldo sin cumplir funciones.

Echaron al hijo de un exgobernador de Neuquén que durante mas de cuatro años fichaba y se iba sin trabajar

Por Redacción Política
Denunciaron a una cuenta de Instagram por instigar actos de violencia

El Ministerio de Seguridad denunció a una cuenta de Instagram por instigar actos de violencia en protestas

Por Redacción Política