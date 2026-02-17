Polémica: Kicillof y su ministro de Salud coordinaron el traslado sanitario de Alberto Samid desde Uruguay

El funcionario bonaerense Nicolás Kreplak confirmó que gestionó su traslado a Buenos Aires para que pueda recuperarse más cerca de su casa. La decisión generó polémica.

Kicillof y Kreplak intervinieron con un avión sanitario para trasladar al país a Alberto Samid desde Uruguay.

El empresario Alberto Samid será trasladado en un avión sanitario desde Uruguay hacia Buenos Aires, luego de que el gobierno bonaerense interviniera para facilitar el operativo. La confirmación llegó este martes por parte del ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Según informó el propio funcionario, la Provincia actuó como nexo para que la prepaga del empresario pudiera concretar el vuelo y garantizar su atención en el país. El traslado se produce después de que el cuadro de salud de Samid se agravara durante su estadía en Punta del Este.

Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza! — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 17, 2026 "Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!", escribió el funcionario de la gestión de Axel Kicillof en su cuenta de X.

La decisión del ministro generó polémica, aún más cuando un usuario le consultó si “Samid es ciudadano de primera que interviene directamente él”. A eso sumó el comentario: “No se queje si lo acusan de casta”. A ello, Kreplak respondió: “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario. Abrazo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2023833497207796061?s=20&partner=&hide_thread=false "Kreplak":

"Kreplak":

Por los tweets que publicó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre el traslado de Alberto Samid — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 17, 2026 Estado de salud de Alberto Samid Samid se encuentra internado en el Hospital Cantegril. Según lo informado por su entorno -especialmente su mujer- todo comenzó con una infección urinaria que derivó en complicaciones mayores. Luego, los médicos detectaron la presencia de un virus en sangre, cuyo origen aún no fue precisado.