Polémica en Diputados por un nuevo protocolo: fecha límite para entregar despachos y hasta multas económicas

Martín Menem presentó un protocolo para organizar al nuevo Congreso que se conformará el próximo 10 de diciembre.

Polémica en Diputados por un nuevo protocolo: fecha límite para entregar los despachos y hasta multas económicas

A 22 días del cambio de los legisladores en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso un nuevo protocolo para la devolución de los despachos e incluso, en caso de incumplimiento, multas económicas.

La resolución publicada hace unos días desató polémica entre los legisladores, los cuales muchos de ellos quieren permanecer en el edificio principal y no en el Anexo: "Resulta necesario disponer la restitución de los espacios físicos actualmente ocupados, a fin de proceder a una reorganización general conforme a la representación vigente y a las necesidades funcionales de esta Honorable Cámara", dice la nota enviada a los diputados.

"Establecer que los Diputados de la H. Cámara de la Nación que finalicen su mandato o cesen en sus funciones por cualquier motivo deberán restituir la totalidad de los espacios físicos, oficinas, despachos y dependencias, así como el mobiliario y el equipamiento electrónico e informático que les hubieren sido asignados o entregados en su carácter de legisladores, autoridades de bloques políticos o de comisiones", agrega el texto al que tuvo acceso Clarín.

Diputados sancionó la transferencia automática de ATN a las provincias El próximo 10 de diciembre entrarán en mandato los diputados electos. LVM Para quienes no seguirán en la Cámara, el protocolo les da como fecha límite el 9 de diciembre: "Aquellos que cesaren en sus funciones por cualquier otro motivo deberán hacerlo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde que se ponga en conocimiento de esta H. Cámara la finalización de sus funciones".

La normativa y el límite también rige para los presidentes de los distintos bloques. Sobre las sanciones detallan: "El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo precedente dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador, hasta completar el importe total de los bienes no restituidos".