18 de noviembre de 2025 - 13:10

Polémica en Diputados por un nuevo protocolo: fecha límite para entregar despachos y hasta multas económicas

Martín Menem presentó un protocolo para organizar al nuevo Congreso que se conformará el próximo 10 de diciembre.

Polémica en Diputados por un nuevo protocolo: fecha límite para entregar los despachos y hasta multas económicas

Polémica en Diputados por un nuevo protocolo: fecha límite para entregar los despachos y hasta multas económicas

Foto:

Claudio Fanchi / NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

A 22 días del cambio de los legisladores en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso un nuevo protocolo para la devolución de los despachos e incluso, en caso de incumplimiento, multas económicas.

Leé además

Comienzan las indagatorias para presuntas coimas e irregularidades en la ANDIS.

Comienzan las indagatorias por presuntas coimas e irregularidades en la ANDIS

Por Redacción Política
José Antonio Kast y Javier Milei en una foto de archivo

Milei llamó a Kast por el balotaje en Chile: "La libertad de América avanza"

Por Redacción Política

La resolución publicada hace unos días desató polémica entre los legisladores, los cuales muchos de ellos quieren permanecer en el edificio principal y no en el Anexo: "Resulta necesario disponer la restitución de los espacios físicos actualmente ocupados, a fin de proceder a una reorganización general conforme a la representación vigente y a las necesidades funcionales de esta Honorable Cámara", dice la nota enviada a los diputados.

"Establecer que los Diputados de la H. Cámara de la Nación que finalicen su mandato o cesen en sus funciones por cualquier motivo deberán restituir la totalidad de los espacios físicos, oficinas, despachos y dependencias, así como el mobiliario y el equipamiento electrónico e informático que les hubieren sido asignados o entregados en su carácter de legisladores, autoridades de bloques políticos o de comisiones", agrega el texto al que tuvo acceso Clarín.

Diputados sancionó la transferencia automática de ATN a las provincias
El próximo 10 de diciembre entrarán en mandato los diputados electos.

El próximo 10 de diciembre entrarán en mandato los diputados electos.

Para quienes no seguirán en la Cámara, el protocolo les da como fecha límite el 9 de diciembre: "Aquellos que cesaren en sus funciones por cualquier otro motivo deberán hacerlo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde que se ponga en conocimiento de esta H. Cámara la finalización de sus funciones".

La normativa y el límite también rige para los presidentes de los distintos bloques. Sobre las sanciones detallan: "El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo precedente dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador, hasta completar el importe total de los bienes no restituidos".

"En los casos en que el valor de los bienes no restituidos exceda el monto de la liquidación final y el legislador saliente no integre el valor diferencial correspondiente, promueva las acciones judiciales pertinentes para el recupero de dichos bienes o de su valor equivalente", suma el texto.

Finalmente sobre cómo se distribuirán los despachos adelantan: "Que los espacios físicos asignados a los legisladores, bloques políticos y comisiones constituyen un recurso institucional común, cuya distribución debe a parámetros de racionalidad, equidad y operatividad".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro afirma que permitir acuerdos locales podría mejorar el empleo en regiones rezagadas.

Reforma laboral: Federico Sturzenegger explicó los cambios que el Gobierno llevará al Congreso

Por Redacción Economía
Escándalo cripto Libra.

Caso $Libra: la comisión investigadora del Congreso cierra su informe y lo presenta el martes

Por Redacción Política
Rodolfo Aguiar, secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

ATE ya prepara un paro nacional en rechazo a la reforma laboral del Gobierno: "Esperar al 10 es suicida"

Por Redacción Política
Julieta Metral tenía un cargo en el Poder Judicial pero renunció para asumir la banca.

La candidata de Milei que entró por sorpresa al Congreso tenía otro cargo pero renunció

Por Juan Carlos Albornoz