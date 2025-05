Pistolas Taser para preventores: media sanción de Diputados, tras una sesión caliente

En esa línea, agregó que “obliga a quienes decidan tenerlo pero no a quienes no quieran tenerlo. Hay muchos municipios que han avanzado en esto por eso desde el Ministerio se avanzó en una normativa sobre estas realidades, muy enfocado en lo que tiene que ver con la prevención”.

Cecilia Rodríguez.jpg

La diputada, sostuvo que “establece presupuestos mínimos, todo atado a la Ley 1079”, incorporando las capacitaciones para este personal. “Deja en claro el rol del Ministerio de Seguridad sobre todo en cuanto a la capacitación de los cuerpos de preventores”, expresó, manifestando que “es una discusión que tiene muchas aristas, pero es necesaria. Varios municipios tienen cuerpos de preventores, esto existe, es poner blanco sobre negro en esta situación”.

En relación al uso de las armas disuasivas, indicó que esta Ley de manera seria conceptualiza y enumera cuáles son, las limita, y “esto es muy importante porque dice expresamente que para su utilización se requerirá la autorización de Ministerio de Seguridad con un criterio restrictivo, bajo los protocolos del Ministerio, y capacitaciones en el Instituto de Seguridad Pública”.

Las críticas de la oposición

Desde la oposición hubo fuertes críticas al proyecto, algunos referidos al traslado de responsabilidades sobre la seguridad y otros sobre los riesgos de las armas no letales en manos de preventores, puntualmente.

Emanuel Fugazzotto (PV) adelantó su voto negativo al proyecto. Manifestó que “no resuelve la problemática de seguridad de la provincia, que es responsabilidad primaria e irrenunciable del Estado provincial”.

Agregó que “el sistema de seguridad pública se piensa de manera integrada, y tenemos que lograr comprender que el delito va mutando a medida que la policía empieza a generar distintas estrategias de contención de los lugares donde hay mayores índices o donde le denominan las zonas calientes”, y en este contexto, “es una locura pensar que un personal civil con un arma disuasiva se va a ir a enfrentar; es imposible”.

De igual forma, Cintia Gómez (LUM), se opuso a la norma. Consideró que “a los municipios no le quedará otra que sumarse aunque en el proyecto diga que es opcional. No estoy en contra del uso de las Taser, pero si queremos que sean utilizadas por gente capacitada en la materia, no podemos darle a cualquier persona semejante responsabilidad y delegar esta responsabilidad al personal municipal, a los preventores”.

A su turno, el diputado Germán Gómez (PJ) adelantó el voto negativo de su bloque. Remarcó que en el proyecto “hay un tema de autonomías municipales, que yo creo que roza de alguna manera la inconstitucionalidad de lo que puede o no hacer un municipio”, lo que lo lleva a preguntarse si los intendentes van a aceptar esta propuesta porque “prácticamente no va a tener aplicabilidad".

"Ningún intendente va a aplicar esta Ley sin recursos económicos”, y cerró sus expresiones al manifestar que “la seguridad es un tema central en la provincia, creo que hay un problema de enfoque. El problema medular de la provincia de Mendoza se está encuadrando por otro lado”.