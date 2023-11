Pidieron la prisión domiciliaria para Bento y la Fiscalía respondió con un dictamen en contra

La semana de impasse en el megajuicio al exjuez federal Walter Bento se vio agitada por una maniobra de su defensa y la rápida respuesta del Ministerio Público Fiscal. El abogado Mariano Fragueiro Frías elevó un pedido al Tribunal Oral Federal N° 2 para que le otorgue la prisión domiciliaria a su defendido por el cuidado de su hijo con discapacidad y el fiscal general Dante Vega emitió un dictamen en contra.

En el pedido, Fragueiro Frías esgrime que el hijo de Bento, de nombre Facundo, atraviesa “crisis nerviosas” desde que el exmagistrado no está en su casa y su madre Marta Boiza (esposa de Bento), también juzgada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, no se puede hacer cargo de todos los cuidados correspondientes porque “la dobla en peso y en altura”.

“Facundo tiene veintinueve años, no se traslada por sus propios medios, no habla y no logra entender los motivos por los que no puede ver a su padre. Necesita una permanente atención que hoy la madre no puede cumplir en soledad, circunstancia que nos condiciona a realizar el presente planteo, que se sustenta no solo en razones legales sino - esencialmente- humanitarias”, sostiene el escrito.

Ante esta situación y el posible riesgo de fuga que significaría que Bento vuelva a su casa, la fiscalía emitió un dictamen negativo para que se mantenga en la cárcel mientras continúe el juicio. Se encuentra alojado en la Cárcel Federal de Cacheuta, junto a otros imputados en la causa.

Con los dos planteos serán las juezas Gretell Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, deberán tomar una decisión al respecto.