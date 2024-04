Pettovello liquidó a Benegas Lynch por cuestionar la educación obligatoria

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, liquidó con un extenso texto a los controversiales cuestionamientos que hizo el diputado nacional de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, a la educación obligatoria de los chicos.

Qué dijo Bertie Benegas Lynch sobre la educación

Benegas Lynch (h) había dicho que “la libertad también es que si no querés mandar al colego a tu hijo porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo. ¿Cómo va a ser el Estado quien decide sobre el chico? A mí no se me ocurre una cosa tan invasiva”.

“Decimos que es importante la educación, cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación. Si creemos que tenemos para los micrófonos, para el café, los autos y los anteojos tener competencia y la cosa lo más abierta posible, cómo en la educación, que es lo más importante, vamos a tener esa cerrazón”, manifestó el legislador libertario en FM Milenium.

Las declaraciones del diputado oficialista generaron amplio repudio en las redes sociales, ya que fomentaban el trabajo infantil además de vulnerar el derecho de los niños a recibir educación básica.

La incomodidad llegó al propio gabinete del presidente Javier Milei, especialmente en la figura de Sandra Pettovello, cuya cartera de Capital Humano tiene en su órbita la Secretaría de Educación.

Qué publicó Sandra Pettovello sobre los dichos de Bertie Benegas Lynch

La ministra de Capital Humano publicó una ilustración en su cuenta de Instagram donde se lee “hombres trabajando, niños estudiando”, marcando su distancia de la postura de Benegas Lynch. Le sumó un extenso texto defendiendo la educación obligatoria.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuestionó los dichos del diputado oficialista Bertie Benegas Lynch contra la educación obligatoria

“La educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos. Esto permite que los niños puedan educarse, ampliando sus horizontes, para desarrollar un proyecto de vida propio en el contexto de culturas cada vez más complejas, lo que vuelve imprescindible una alfabetización integral”, contestó Pettovello, pero sin mencionar a Benegas Lynch.

“La libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros y naturales educadores, pero esto no conlleva un dominio ilimitado sobre sus hijos. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación”, señaló.

“Ningún agente educativo puede absolutizar su dominio formativo sobre los menores de edad”, resaltó la funcionaria.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuestionó los dichos del diputado oficialista Bertie Benegas Lynch contra la educación obligatoria

Agregó que la educación obligatoria “derivó muchas veces en el adoctrinamiento o en monopolio ideológico, pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos”.

“El Estado tiene que regular y promover la libertad educativa de toda la sociedad, autolimitándose y limitando el abuso de poder de otros agentes. Y las familias y la sociedad civil potenciar la educación no formal y formal para ampliar las esferas de la libertad humana”, cerró.

Desde el gobierno de Milei informaron que el texto publicado por la ministra Pettovello fue elaborado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

