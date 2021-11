Periodistas denunciaron que las abusaron en la Casa de Gobierno de Tucumán mientras cubrían las elecciones

Dos periodistas denunciaron haber sido abusadas sexualmente en Casa de Gobierno de Tucumán, mientras cubrían las elecciones, tanto las primarias del 12 de septiembre como en las generales de este domingo pasado.

El primer caso denunciado se trata de Carolina Ponce de León, de Radio Universidad, quien sostuvo que el domingo fue acorralada por 3 personas. “Una me metió la mano por adelante, otra por atrás, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco”, sostuvo a El Tucumano.

También sostuvo que “a una de estas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación, quería llegar hasta donde estaban mis compañeras, que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara y me puse a gritar”, agregó.

Ante la situación, los organizadores del evento dijeron que “no podían controlar a tanta gente”, y ante eso realizó una denuncia.

Luego hubo otra denuncia, en este caso de Mariana Romero, de Radio 10 de Tucumán, quien, luego de conocer este episodio de su colega, decidió relatar el abuso que sufrió en las primarias de septiembre en el mismo lugar, la Casa de Gobierno de Tucumán.

“La noche de las PASO me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera”, sostuvo en Twitter.

Esa noche, a la conferencia de prensa en Salón Blanco hicieron entrar a muchas personas que no eran trabajadores de prensa. Fanáticos que estaban ahí solo para aplaudir.



Cuando el gobernador empezó a hablar, ellos se mezclaron con la prensa. — Mariana Romero (@MarianaR31) November 16, 2021

“Yo sentí que alguien me manoseaba de una manera tan fuerte y descarada que pensé que era alguna de mis compañeras intentando acomodarme algo en el bolsillo trasero. Pero no se detenía. El amontonamiento era tal y yo con las dos manos ocupadas, que no podía darme vuelta”, agregó.

“Esa noche se lo conté a muchos de mis compañeros: ninguno le dio importancia. Yo tampoco. Lo tomé como anécdotas que uno se trae de la cobertura: uno se tropezó, el otro se trabó, al otro se le escapó el candidato, a mí me manosearon”, acotó sobre la naturalización de esas acciones.

También se solidarizó con su colega: “Yo sé que ahora es tarde, pero vengo a dar fe de lo que le pasó a mi compañera. Y a brindarle mi apoyo. Voy a poner su nombre cuando ella lo haga público”.

Luego de estas denuncias, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, lanzó un comunicado repudiando estos hechos.

#FOPEALibertadDeExpresión. FOPEA se solidariza con Carolina Ponce de León, periodista de radio Universidad de Tucumán.



