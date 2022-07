Perdió a su hijo durante la pandemia, protestó contra Alberto Fernández y la mandaron al calabozo

Un tenso momento se vivió el miércoles en el partido bonaerense de General Rodríguez, donde una mujer, que había perdido a su hijo durante la pandemia sin lograr despedirse por las restricciones, protestó contra el presidente Alberto Fernández -le dijo “chorro” y “asesino” en referencia a la fiesta VIP en Olivos ocurrida hace exactos dos años- y terminó detenida.

El episodio sucedió en el marco del acto que realizaba el jefe de Estado junto a funcionarios en el Espacio de Primera Infancia del barrio San Enrique. Para ese evento se montó un operativo especial de seguridad para evitar el acceso de gente -incluidos periodistas-. Pese a los frenos, Andrea Godoy, de 35 años, dejó su trabajo en un negocio de la zona apenas escuchó el helicóptero e intentó enfrentar a Alberto Fernández para desahogar su dolor.

Su historia es una de las tantas que hay en Argentina. Andrea sufrió la muerte de su hijo Gonzalo Paz, de 17 años, durante la pandemia de Covid-19. Ni siquiera pudo despedirlo por las restricciones de entonces.

“Crucé por un terreno baldío porque no dejaban pasar a nadie, había muchos policías y a los que queríamos pasar nos decían que era ‘un evento privado’, cuando se supone que era para todos los argentinos”, explicó la mujer a Clarín sobre el hecho que aconteció este miércoles.

Ante la imposibilidad, Andrea se camufló con gorra y ropa oscura, y empezó a gritarle al Presidente, tildándolo de “chorro” y “asesino”. Mientras tanto, la Policía la retenía, previo a llevársela detenida, tal como se ve en el video compartido por La Posta Noticias.

Andrea pasó tres horas detenida en una comisaría del lugar. “Me metieron en un calabozo y estuve incomunicada tres horas, esposada en todo momento y sin mi celular”, lamentó.

De todos modos, hoy poco le importa haber vivido ese encierro. Quiere que su acción “sirva para desenmascarar al poder político que mostró impunidad y un descaro trágico” durante la pandemia.

Una mujer fue detenida en General Rodríguez por insultar al presidente Alberto Fernández (Gentileza La Posta Noticias)

“No dieron el ejemplo. Tanto el Presidente como hasta el último funcionario municipal se burlaron de nosotros. Festejaban cumpleaños mientras nosotros no podíamos despedir a nuestros seres queridos”, reflexionó indignada la mujer acerca de la doble vara de los dirigentes políticos.

“Vivimos muchos la misma historia, en un marco de pandemia en el que nadie estuvo preparado para afrontar. Aun así, con mi alma destrozada, entendí que no había otro camino que el de la resignación, el olvido”, dijo en redes sociales.

La triste historia de Gonzalo, el hijo de la mujer que protestó contra Alberto Fernández

El relato de Andrea Godoy es desgarrador: “Hijo, si no llegué ó no salí a tiempo de Buenos Aires era porque tenía miedo, tenía miedo al decreto, a la Policía, al sistema, al presidente Alberto Fernández. ¡Tenía miedo! Ya no lo tengo ni lo tendré”.

En enero de 2020, el hijo de 17 años de la mujer se había instalado a vivir junto a su padre en la provincia de Tucumán. Allí, tras las vacaciones de verano, el adolescente iba a terminar el secundario. Pero Andrea no se imaginó que, meses después, las prohibiciones por la pandemia le iban impedir volver a verlo.

En agosto de ese año, cuando a Gonzalo lo internaron por una obstrucción intestinal, su mamá decidió ir a toda costa. Pero el cuadro se agravó: en siete días le hicieron cuatro cirugías. La mujer no llegó a verlo. “Estaba en un paraje en Santiago del Estero, donde nos demoraron porque querían que el remisero que me llevó y yo hiciéramos una cuarentena, cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que Gonzalo no había resistido”, contó.

Andrea Godoy y su hijo Gonzalo (17), a quien no pudo despedir por las restricciones de la pandemia en 2020 (Clarín)

“Nunca lo pude ver, ni velar. No pude despedir a mi hijo, no se lo voy a perdonar nunca”, aseguró la mujer.

“Alberto Fernández: no te voy a perdonar nunca que me hayan robado el derecho de estar con mi hijo mientras moría, no hay dinero que pueda solucionar el daño que hicieron”, reclamó.