Patricia Bullrich votó y expresó sus expectativas: “Me imagino festejando”

La candidata a presidenta Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), emitió su voto alrededor de las 13:30 en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. En medio de una multitud de periodistas, la referente del Pro compartió sus pensamientos sobre el proceso electoral y sus expectativas para el día.

“Es una sensación impresionante haber logrado ser la candidata de Juntos por el Cambio. Tenemos que esperar el resultado, estamos contentos con lo que hemos hecho”, comenzó en rueda de prensa.

Respecto a sus objetivos en estas elecciones, dijo: “El objetivo es estar en el balotaje, sino ganar la elección es el objetivo claro”.

También mencionó la recepción de denuncias de ciudadanos sobre la falta de boletas: “Nos han llagado un montón de denuncias de gente que dice que faltan boletas. Inmediatamente, llamamos a nuestro centro y avisamos que faltan en cada localidad”.

En un tono de tranquilidad, Bullrich afirmó: “Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre traemos tranquilidad. Estoy convencida de que estando Juntos por el Cambio, nosotros traemos tranquilidad”.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Cristina Fernández, quien afirmó que durante los cuatro años de mandato “no fue escuchada”, Bullrich respondió: “Si siendo vicepresidenta no es escuchada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el gobierno”.

Por último, en referencia al día después de las elecciones, Bullrich comentó que se “imagina bien y festejando”.

