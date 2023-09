Patricia Bullrich: “Somos la única fuerza que le puso el pecho al kirchnerismo”

Antes de emprender la gira “Vamos por Argentina”, Patricia Bullrich presentó en la UBA su libro “De un día para el otro”. La novedad de la presentación estuvo en la primera fila del aula magna universitaria, donde Mauricio Macri ocupó la butaca junto a Bullrich (antes de ser invitada a subir al escenario) y al radical y cofundador de Cambiemos, Ernesto Sanz.

El expresidente y líder del PRO viene de ratificar su apoyo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio: “Estoy al servicio de la candidata, ya se lo dije”, se ofreció Macri.

Bullrich fue presentada como “la futura presidente de la Argentina”. Como cortina musical empezó a sonar “Here comes the sun”, de The Beatles. La candidata presidencial fue entrevistada por su compañero de fórmula, Luis Petri, y por la abogada Silvina Martínez. “Medidas para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de gobierno”, es el título completo del libro.

“Este libro es la historia de argentinos que ante cada una de las dificultades, la siguen luchando, sobreviven y no se rinden. Nosotros decimos que vamos a correr esas piedras y obstáculos para que pueda caminar por la vida con más felicidad”, introdujo Bullrich.

“Queremos dar vuelta un Estado que le complica la vida a la gente”, sostuvo la candidata y prometió “una reforma del Estado” y terminar con “las 3 mil leyes que contaminan la vida de los argentinos”.

Patricia Bullrich presentó su nuevo libro en un evento con todas las figuras de JxC - Foto: Federico López Claro

“El poder sale del Estado y vuelve al ciudadano en las primeras 24 horas”, vaticinó. Prometió también modificar el Código Penal. “Se vienen cambios legales”, prometió.

“¿Sos consciente de que la Argentna que vamos a recibir es un caos?”, le comentó Petri. “Si, por eso nosotros queremos un país ordenado. Tardé 45 minutos en llegar y estaba a 20 cuadras. Salir del caos es salir de los piquetes, de los sindicatos que te amenazan, de una inflación que te mata, es salir de un ministro como Massa que te inventa planes platita que le destruyen la vida a los argentinos”, le respondió Bullrich.

La candidata dijo que su propuesta económica “es un plan con equilibrio, como dice Melco”, en alusión a su eventual ministro de Economía, Carlos Melconián.

“¿Vas a terminar con los piquetes?”, le preguntó Petri. “Obvio que sí”, fue la respuesta. “Ningún policía ni gendarme necesita una orden para levantar un piquete, vamos a respaldar a las fuerzas de seguridad con leyes”, anunció.

Además de Macri y Sanz, también acompañaron Jorge Macri, Miguel Angel Pichetto, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Maximiliano Ferraro, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y Carolina Losada, entro otros dirigentes nacionales de JxC.

Bullrich prometió un gobierno de “austeridad absoluta, el ejemplo es lo más importante”. Entre las propuestas, incluyó “un pacto educativo por 14 años con los gobernadores”, plazo que abarca todo el ciclo escolar. “En 14 años la rueda funciona y no para más”, afirmó.

Petri dijo que a Bullrich “se le reconoce la valentía para enfrentart a Moyano, para no tirar gendarmes por la ventana, para salir a combatir a los narcos”.

Le preguntó cómo se imaginaba el 10 de diciembre: “como el primero de 1.460 días con un desafio: erradicar de lo que ha significado el kirchnerismo en la Argentina. La incultura, la destrucción de los valores y de la cultura de trabajo, la destrucción de una sociedad de clase media”. Para el final concentró sus críticas al kirchnerismo. “No nos corren más”, arengó.

“Nos opusimos siempre al kirchnerismo y a todas la mafias. Fuimos los que frenamos contra los embates de la justicia y defendimos al fiscal Nisman que asesinaron. Defendimos las empresas y estuvimos ahí cuando el campo nos necesitó”, enumeró Bullrich.

Para diferenciarse de Javier Milei y La Libertad Avanza, Bullrich afirmó: “Somos la única fuerza que le puso el pecho al kirchnerismo; somos la única oposición real en el país y la única alternativa al kirchnerismo; esto es Juntos por el Cambio. Es ahora y es para siempre”.

La candidata fue invitada a improvisar un discurso final, ya con todo el auditorio de pie. Volvió a cargar contra el kirchnerismo. Juntos por el Cambio evalúa que Unión por la Patria es el rival a vencer para alcanzar la segunda vuelta.

“Estamos juntos frente a esta batalla final. Juntos por el Cambio los barrió en San Luis con Poggi; los corrió Nacho (Torres) de Chubut y Orrego los corrió de San Juan igual que Pullaro de Santa Fe. El próximo domingo vamos a liberar el Chaco y no le vamos a dejar la guarida de la provincia de Buenos Aires”, pronosticó la candidata.

Bullrich empezará este viernes la gira bautizada “Vamos por la Argentina”, que incluye una combi ploteada. “Arrancamos del Aeropuerto de Palomar, después Cañuelas, Ezeiza, Bolívar, y Olavarría hasta el sábado mediodía y de ahí nos vamos a Bahía Blanca”, comentó a ese diario un dirigente del comando de campaña de Bullrich. Desde Bahía Blanca el plan contempla viajar a Corrientes y estar el domingo en Chaco, donde JxC espera ganarle a Jorge Capitanich.

