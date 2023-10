Patricia Bullrich prometió sumar mendocinos a su gabinete

Patricia Bullrich cerró en Mendoza su campaña para la zona cuyana. Acompañada del gobernador electo Alfredo Cornejo y de sus pares Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan), la candidata de Juntos por el Cambio dio un discurso apelando a las emociones de la gente.

Habló del miedo que tienen argentinos y argentinas por las distintas situaciones complejas que atraviesa el país y pidió un voto de confianza. Se apalanca en los 10 gobernadores que tendrá Juntos por el Cambio, además de intendentes y legisladores si gana las elecciones.

En la previa del acto en el Parque O’ Higgins de la Ciudad de Mendoza (único departamento en el que ganó el frente y también Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta en la interna), la dirigente del Pro habló con la prensa y prometió presencia mendocina en su gabinete si llega al sillón de Rivadavia.

Es cierto que su candidato a vicepresidente es de estos pagos, Luis Petri. “Por supuesto”, dijo ante la consulta sobre un gabinete con mendocinos. “Nosotros creemos que es muy importante que sea un gabinete verdaderamente federal, que las economías regionales no se vean como regionales, sino como economías centrales de un país”, remarcó.

San Juan había sido la parada anterior de Bullrich, y se había expresado en la misma línea: habrá sanjuaninos en su equipo. “Hay muchos funcionarios que vienen con mucha experiencia, que han logrado generar buenas experiencias en sus provincias. Mendocino va a haber seguro”, remarcó.

No obstante, evitó blanquear el área. “Lo vamos a discutir en su momento con el gobernador, con el vicepresidente, con quienes estén en la conducción de la provincia. Yo creo que es importante que no sea yo la que diga: ‘es esta persona’, sino que veamos cuáles son las áreas, las personas, las calidades para llevarlas al gabinete”.

Ya metiéndose netamente en las elecciones del domingo, Patricia Bullrich le restó importancia a las encuestas. “Estamos todos los candidatos medio sin información, porque la mayoría de las encuestadoras a las que no les fue bien en la anterior elección, dijeron que no querían medir porque más del 40% de las personas no están contestando”, dijo.

“Creo que nosotros tenemos una sensación, que nos transmiten todos nuestros dirigentes en todo el país, que Juntos por el Cambio está muy fuerte, que ha crecido mucho, que tiene una buena performance. Todos partimos, diría, de lo que fueron las PASO. En la PASO salimos segundos, ahora aspiramos a salir primeros.

“Yo creo que Juntos por el Cambio logró algo inédito que es que hoy el cambio tiene más fuerza que el oficialismo en 40 años de democracia. Y eso es un peso político de legitimidad, porque hemos ganado en poder político con los gobernadores como Alfredo, Claudio Poggi, Marcelo Orrego”, destacó la candidata.

En ese sentido, consideró que “tenemos que tener más poder que ellos. Hoy Juntos por el Cambio es la única fuerza, y esta es la pregunta que se tiene que hacer la gente. Hoy Juntos por el Cambio es la única fuerza capaz de gobernar con coraje, con decisión, con poder político, con gobernadores con intendentes, con mayorías parlamentarias para poder cambiar el país de verdad y que no nos extorsionen”.

“Esto es un cambio histórico. Por eso nosotros le pedimos a la sociedad que vote a Juntos por el Cambio, porque el cambio se hace con poder y hoy por primera vez en 40 años tenemos más poder que ellos”, sintetizó.