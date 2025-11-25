Patricia Bullrich presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones

La ministra de Seguridad, acompañada por Alejandra Monteoliva, quien asumirá próximamente el cargo, encabezó la inauguración de la fuerza para administrar las migraciones.

La ministra de Seguridad y flamante senadora Patricia Bullrich anunció este martes un cambio fundamental en la política migratoria argentina. En una conferencia de prensa, la funcionaria detalló la creación de una Agencia Nacional de Migraciones que operará de forma descentralizada.

Este nuevo diseño implica que la gestión migratoria se trasladará del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Seguridad. Bullrich explicó que esta "mudanza" busca imitar la concepción y el diseño que se practica en todo el mundo para el control migratorio. Para justificar su decisión, la ministra citó los ejemplos de varios países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania.

La ministra sostuvo que el objetivo es lograr una "nueva forma" de administrar las migraciones, consiguiendo algo más "integral" que lo que ofrecía una Dirección de Migraciones. Según Bullrich, la migración actualmente "sobrepasa" a las autoridades, y la nueva agencia busca "tomar todos e integralmente los problemas migraciones que hay en el país".

Para lograr esta administración integral, la Agencia Nacional de Migraciones está diseñada para operar con una mirada federal. No solo participarán quienes trabajan actualmente en migraciones, sino que colaborarán "todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional". Además, la ministra especificó que las tres policías de fronteras pasarán a integrarse y depender de esta nueva Agencia: la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería y la Prefectura.

Patricia Bullrich / Alejandra Monteoliva Aunque Bullrich reconoció la capacidad operativa y de modernización del sistema migratorio actual de Argentina, calificándolo de moderno y actualizado, señaló que existe un problema de desfase entre ese control migratorio y la realidad de la seguridad en los puestos fronterizos. El objetivo central de la reestructuración es lograr que el control y la seguridad sean "una sola tarea".