25 de noviembre de 2025 - 19:40

Patricia Bullrich presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones

La ministra de Seguridad, acompañada por Alejandra Monteoliva, quien asumirá próximamente el cargo, encabezó la inauguración de la fuerza para administrar las migraciones.

Patricia Bullrich presentó la nueva fuerza para administrar las migraciones&nbsp;

Patricia Bullrich presentó la nueva fuerza para administrar las migraciones 

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ministra de Seguridad y flamante senadora Patricia Bullrich anunció este martes un cambio fundamental en la política migratoria argentina. En una conferencia de prensa, la funcionaria detalló la creación de una Agencia Nacional de Migraciones que operará de forma descentralizada.

Leé además

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich celebró el veredicto contra el Clan Sena en el caso Cecilia Strzyzowski

Por Redacción Política
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

A pedido de Bullrich, Seguridad denunció al titular de ATE por "atentar contra el orden constitucional"

Por Redacción Política

Este nuevo diseño implica que la gestión migratoria se trasladará del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Seguridad. Bullrich explicó que esta "mudanza" busca imitar la concepción y el diseño que se practica en todo el mundo para el control migratorio. Para justificar su decisión, la ministra citó los ejemplos de varios países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania.

La ministra sostuvo que el objetivo es lograr una "nueva forma" de administrar las migraciones, consiguiendo algo más "integral" que lo que ofrecía una Dirección de Migraciones. Según Bullrich, la migración actualmente "sobrepasa" a las autoridades, y la nueva agencia busca "tomar todos e integralmente los problemas migraciones que hay en el país".

Para lograr esta administración integral, la Agencia Nacional de Migraciones está diseñada para operar con una mirada federal. No solo participarán quienes trabajan actualmente en migraciones, sino que colaborarán "todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional". Además, la ministra especificó que las tres policías de fronteras pasarán a integrarse y depender de esta nueva Agencia: la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería y la Prefectura.

Patricia Bullrich / Alejandra Monteoliva

Aunque Bullrich reconoció la capacidad operativa y de modernización del sistema migratorio actual de Argentina, calificándolo de moderno y actualizado, señaló que existe un problema de desfase entre ese control migratorio y la realidad de la seguridad en los puestos fronterizos. El objetivo central de la reestructuración es lograr que el control y la seguridad sean "una sola tarea".

Bullrich, quien estuvo acompañada en el anuncio por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo a partir del 10 de diciembre, destacó que el carácter "desconcentrado" de la nueva fuerza permitirá desarrollar una "mejor tarea".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Patricia Bullrich y sus compañeros de lista fueron proclamados como legisladores nacionales.

Patricia Bullrich fue proclamada senadora y liderará el bloque libertario en la Cámara alta

Por Redacción Política
El Gobierno confirmó los reemplazantes de Bullrich y Petri en Seguridad y Defensa

El Gobierno anunció a los reemplazantes de Bullrich y Petri en los Ministerios de Seguridad y Defensa

Por Redacción Política
Bullrich planea una Policía Migratoria al estilo Homeland Security de Estados Unidos

Como el Homeland Security de EE.UU.: la "Policía Migratoria" que quiere crear el gobierno de Javier Milei

Por Redacción Política
Javier Milei junto a Diego Santilli 

Milei reordenó su gobierno: empoderó a Santilli en el Ministerio del Interior con dos áreas claves

Por Redacción Política