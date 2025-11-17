A pedido de Bullrich, Seguridad denunció al titular de ATE por "atentar contra el orden constitucional"

El Ministerio de Seguridad elevó una denuncia penal contra el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), Rodolfo Aguiar, luego de que el gremialista realizara declaraciones que el Gobierno consideró graves y dirigidas a desestabilizar la gestión de Javier Milei.

La presentación fue realizada por el abogado Fernando Soto, de la cartera que conduce Patricia Bullrich . Según supo Noticias Argentinas, el letrado actuó “por orden expresa” de la ministra al presentar la denuncia ante la Justicia Federal por “atentar contra la vida democrática”.

Allí se sostiene que Aguiar incurrió en un delito al “amenazar” el orden constitucional, tal como contemplan los artículos 226 y 226 bis del Código Penal.

“Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional” , escribió Bullrich tras el comunicado oficial.

“El ahora denunciado, dijo: ‘Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno’. Esos dichos fueron manifestados en el contexto de un reportaje sobre la futura presentación del proyecto de ley de ‘reforma laboral’ que, próximamente, hará el Gobierno Nacional”.

“Las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables ya que, deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”, dice la denuncia.

En la misma línea, consideró que resulta “plausible” realizar esta denuncia penal “ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea”, de atentar contra la gestión de Javier Milei e “impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales”.

“Por lo expuesto solicito que se tenga por presentada, en legal tiempo y forma, la presente denuncia formulada contra Rodolfo Aguiar por el delito de Amenaza de Atentar contra Orden Constitucional y la Vida Democrática, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal de la Nación y se inicie formal sumario penal por el delito denunciado”, concluyó Soto en el documento presentado ante el Juzgado Federal.