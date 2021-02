Patricia Bullrich habló sobre las bolsas mortuorias: “El presidente no tuvo indignación por la vacunación VIP”

Patricia Bullrich habló sobre la marcha realizada el sábado en contra del vacunatorio VIP que terminó con la salida de Ginés González García del ministerio de la Salud de la Nación.

En medio de la manifestación aparecieron bolsas mortuorias que algunos manifestantes colgaron de las rejas de Casa Rosada y causaron repudio e incluso el Presidente se expresó en contra de la acción.

“La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombre de dirigentes políticas. Esta acción lamentable demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie”, expresó Fernández en Twitter.

Tras el revuelo que generó la imagen, la presidenta del PRO habló sobre el hecho. “Lo de las bolsas me pareció mucho pero primero que el Presidente eche a todos los funcionarios que provocaron el vacunatorio vip. Si el Presidente no tuvo indignación por el vacunatorio pero sí por esto, por algo que a mí no me gustó, bueno. Eso es alterar el orden de los factores y sí cambia el resultado”, dijo.

“Si el Presidente hubiera repudiado tanto lo que pasó, si les hubiera pedido la renuncia, bueno, yo le daría la autoridad para criticar una acción así”, agregó Bullrich en diálogo con radio Mitre.