18 de marzo de 2026 - 22:53

Patricia Bullrich cuestionó la declaración del Senado por el 24 de marzo: "Es sesgada y excluyente"

El documento, impulsado por Eduardo de Pedro, fue aprobado por mayoría, pero el oficialismo se abstuvo tras no lograr modificar el texto.

Bullrich criticó el documento por Memoria, Verdad y Justicia aprobado en la Cámara alta.

Bullrich criticó el documento por Memoria, Verdad y Justicia aprobado en la Cámara alta.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La senadora Patricia Bullrich criticó la declaración aprobada por el Senado en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, al considerar que se trata de un pronunciamiento “sesgado y excluyente”.

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El documento, impulsado por Eduardo de Pedro, reafirma el compromiso con “Memoria, Verdad y Justicia”, destaca el consenso democrático desde 1983 y respalda la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. La iniciativa fue aprobada con 49 votos a favor, mientras que el bloque de La Libertad Avanza se abstuvo con 20 votos.

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Tras la votación, Bullrich cuestionó el contenido del texto y apuntó contra el kirchnerismo. “El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los derechos humanos para convertirlos en un negocio político”, sostuvo en redes sociales, y agregó que ese espacio “impuso un relato” y “adoctrinó a toda una generación”.

La legisladora también remarcó que el Senado volvió a repetir esa lógica con una declaración que, a su entender, excluye otras miradas. “Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente”, afirmó, y cerró con la frase: “Se terminó el monopolio de la memoria”.

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Durante la sesión, el oficialismo intentó introducir una redacción alternativa, que proponía reemplazar la fórmula “Memoria, Verdad y Justicia” por referencias a la defensa del orden constitucional, la democracia republicana y la condena a toda forma de violencia. Sin embargo, la propuesta no logró respaldo suficiente.

El debate dejó en evidencia una nueva diferencia política en torno a la interpretación del 24 de marzo, con posiciones enfrentadas sobre el enfoque institucional y el sentido de la conmemoración en el Congreso.

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