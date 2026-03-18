Patricia Bullrich cuestionó la declaración del Senado por el 24 de marzo: "Es sesgada y excluyente"

El documento, impulsado por Eduardo de Pedro, fue aprobado por mayoría, pero el oficialismo se abstuvo tras no lograr modificar el texto.

La senadora Patricia Bullrich criticó la declaración aprobada por el Senado en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, al considerar que se trata de un pronunciamiento “sesgado y excluyente”.

El documento, impulsado por Eduardo de Pedro, reafirma el compromiso con “Memoria, Verdad y Justicia”, destaca el consenso democrático desde 1983 y respalda la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. La iniciativa fue aprobada con 49 votos a favor, mientras que el bloque de La Libertad Avanza se abstuvo con 20 votos.

Embed "No nos estamos metiendo en una guerra ajena, estamos yendo contra alguien que atacó a la Argentina"



Patricia Bullrich sostuvo que en el país "han pasado muchas cosas con Irán", recordó los "ataques a la embajada y la AMIA" y agregó: "Esta guerra tiene raíces acá". pic.twitter.com/5H8kRq5NJV — Corta (@somoscorta) March 18, 2026 Tras la votación, Bullrich cuestionó el contenido del texto y apuntó contra el kirchnerismo. “El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los derechos humanos para convertirlos en un negocio político”, sostuvo en redes sociales, y agregó que ese espacio “impuso un relato” y “adoctrinó a toda una generación”.

La legisladora también remarcó que el Senado volvió a repetir esa lógica con una declaración que, a su entender, excluye otras miradas. “Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente”, afirmó, y cerró con la frase: “Se terminó el monopolio de la memoria”.