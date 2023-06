PASO 2023: Alfredo Cornejo votó en Godoy Cruz junto a su hijo

En una mañana gélida para todo Mendoza, minutos después de las 11 de este domingo Alfredo Cornejo votó en la Escuela Julio Lemos de Godoy Cruz. El precandidato fue a la escuela acompañado de su hijo.

“Hoy en Mendoza defendemos la democracia ejerciendo nuestro derecho al voto. Invito a la ciudadanía a acercarse a las escuelas para votar con esta nueva herramienta que es rápida y eficiente”, expresó Cornejo en sus redes sociales.

El precandidato también habló con los medios que estaban esperando que emitiera su voto en la escuela del departamento del que supo ser intendente.

“Si bien no es una elección general, es muy importante porque es el único momento donde el ciudadano emite su opinión concreta, y no por redes sociales o medios de comunicación. Ojalá participe mucha gente y tengamos una buena jornada. Hasta aquí parece bastante tranquilo”, dijo.

“Lamentablemente, después de casi 20 años de populismo, mucha demagogia y demás, se cae en lugares comunes y las pocas propuestas que hay no son fáciles de concretar, entonces generan una expectativa que no se cumple”, expresó de forma critica el ex gobernador.

Al salir de la sala de votación, Cornejo contó que antes del almuerzo iba a tomar un café con su “amigo peronista” y dijo que quizás este año y por primera vez, este año su amigo votará por él.

Por último, Cornejo declaró: “En el caso nuestro, hemos tratado de ser muy cuidadosos y medidos, pero con la expectativa y la trayectoria que tenemos podemos hablar con mayor concreción y seriedad. No sé si van a venir candidatos a presidentes de Juntos por el Cambio”.

Previo a la llegada del precandidato, en el establecimiento hubo demoras para habilitar la votación ya que no fue ningún presidente de mesa y debieron reemplazarlos con los vicepresidentes. En consecuencia, se realizaron cambios en el resto de las autoridades de mesa para completar los lugares, lo que demoró el comienzo de los sufragios.

Seguí leyendo