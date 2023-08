Para Suárez y Cornejo es “absurdo” plantear la derogación del Ítem Aula

El gobernador Rodolfo Suárez y el candidato a sucederlo, Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), defendieron el ítem aula, un día después de que el peronismo celebrara la habilitación para su tratamiento en el Senado.

Legisladores oficialistas habían anticipado su rechazo a derogarlo y hoy reforzaron la posición los dos dirigentes más importantes del radicalismo. “Han pedido el tratamiento del ítem aula en el proceso electoral, no lo han pedido nunca antes”, respondió en principio Suárez a la prensa, tras inaugurar el nuevo penal de máxima seguridad en el Complejo Almafuerte II.

Y aclaró que “hay que saber que sí cierto número de legisladores piden el tratamiento, no se lo puede negar. Yo creo que los legisladores sabrán que hacer. Probablemente vaya a comisiones para que lo estudien y ver cuál es la propuesta”.

Luego fue contundente y defendió la vigencia del ítem, remarcando algunos resultados: “Yo creo que se tiene que mantener. Llevo gobernando 3 años y medio y lo he sostenido. La capacidad lectora de los chicos ha mejorado y tiene que ver con esto. Los costos que se tenían con el ítem aula se solucionaron. Se premia al que está al frente del aula”.

Y aseguró que “se ha revisado permanentemente en ciertos temas, pero lo han introducido ahora en campaña”.

Por su parte, Cornejo consideró que “categóricamente” no se debe derogar, como plantea el peronismo. “Yo creo que han cambiado las circunstancias de cuando se emplazó. Ha cambiado la situación económica del país y sustantivamente hay un deterioro social producto de la inflación. Hay una depreciación de la moneda. El premio o el disuasivo por faltar es distinto en estos tiempos que en otros”, analizó.

Y arremetió contra la estrategia legislativa opositora. “Ese pedido de sesión especial es bastante absurdo. Derogar esa ley sería modificar toda la estructura salarial del docente, porque no es solo el ítem aula, está atado al básico y al resto de los ítems. Sería absurdo que derogaran esa ley”.

“Es un pedido de la oposición en medio de la campaña. Todos hacen demagogia, propuestas fáciles y demás”, enfatizó Cornejo.

Y agregó, a cuenta de la propuesta que había realizado que “en todo caso lo que se puede hacer es revisar concienzudamente y estudiar inteligentemente, como se está aplicando”.

“Pero revisar no es eliminar y revisar no es por ley. Por lo cual esto derivó de un acuerdo paritario y luego fue aprobado por ley. Esa sesión de ley no tiene ningún sentido”, completó el senador nacional.