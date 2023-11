Pablo Biró, del gremio de Pilotos, a Milei: “Si quiere Aerolíneas nos va a tener que matar”

En medio de la propuesta de Javier Milei de entregar Aerolíneas Argentinas a los trabajadores, los sindicatos del sector expresaron su descontento, y el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, lanzó una dura advertencia al presidente electo.

En una declaración cautelosa, Biró pidió esperar a que Milei presente su plan para la aerolínea antes de tomar medidas, confiado en que pueden demostrar que la empresa es “eficiente y sustentable”. Sin embargo, lanzó una advertencia contundente: “Nos va a tener que matar y cargar muertos” en caso de que se decida ir contra la línea de bandera.

El sindicalista expresó en Nacional Rock: “Hace falta que terminen los fuegos de artificio, el pueblo expresó hartazgo, veremos cómo nos plantean, apelo a la prudencia”. Sin embargo, dejó claro que los sindicatos aeronáuticos están preparados para defender sus intereses. Biró aseguró tener los números para respaldar la eficiencia de Aerolíneas en el Congreso, ante empresarios y políticos.

Aerolíneas Argentinas tiene un fuerte costo en las arcas del Estado

“Todo el mundo sabe quién soy, de dónde vengo y qué tenemos capacidad de hacer los sindicatos aeronáuticos. No hace falta que yo lo diga. Lo vamos a hacer en defensa de los intereses nacionales”, advirtió Biró. Además, mencionó la posibilidad de privatizar los medios estatales, a lo que agregó: “Creemos en una sociedad integrada donde no da lo mismo que a vos te vaya mal, con tal de que a mí me vaya bien”.

En referencia a Milei, Biró destacó que el presidente electo tiene una “oportunidad histórica” de buscar consensos y demostrar que los fanatismos no lideran. También recordó las críticas al gobierno anterior y señaló que ahora Milei está donde está debido a la falta de diálogo: “No es momento de cargar culpas, pero Milei está donde está porque tuvimos un gobierno donde el Presidente y la vice nos hablaron tres años. Después de Chocolate [Rigau], los yates y todo... A mí no me vengan de nuevo a dar manija de que Milei no puede gobernar, vamos a ver”.

La advertencia más fuerte de Biró fue hacia Milei: “Si se quiere cargar Aerolíneas ya lo dije, lo repito y no le voy a sacar ningún peso a lo que dije: si se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos, que me anote primero”.

Biró no se quedó allí y siguió: “Si nos quiere meter en cana y abolir el derecho de huelga, detenernos, perseguirnos y gobernarnos por decreto, será [Alberto] Fujimori, la historia lo juzgará y terminará en cana”.

El titular del gremio de Biró concluyó en un tono más bajo: “Ahora, si hay mesa de diálogo y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir porque los trabajadores ya mostramos que una compañía pública puede generar riqueza”.

