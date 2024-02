Otro tenso cruce entre Marcos Galperín y Juan Grabois: “Nadie es K gratis”

El dirigente social Juan Grabois y el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, se volvieron a cruzar este fin de semana en la red social X, ex Twitter. En esta ocasión, el enfrentamiento giró en torno a un fondo fiduciario vinculado a piqueteros que el Gobierno de Javier Milei busca eliminar.

La polémica surgió a raíz de un informe sobre el Fondo para la Integración Sociourbana (FISU) que beneficia a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por Grabois. Galperin, aludiendo al informe, comentó irónicamente: “Mirá vos a Grabuá... Se podrá confesar fácilmente un pedadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis...”.

El tuit de Galperín sobre Grabois.

Grabois respondió con un extenso mensaje, desmintiendo la acusación y criticando la riqueza acumulada por Galperin. Lo llamó “triste idiota egoísta” y sugirió que el empresario vive en una burbuja de lujo en Punta del Este. También arremetió contra periodistas que difundieron la denuncia sobre el FISU.

El informe revelaba que se trata de una caja de $105 mil millones para mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) y de aquellos necesarios o convenientes para realizar obras de vivienda social en barrios populares entre municipios, provincias y organizaciones sociales.

“Hay mucha mucha gente en este mundo que hace cosas gratis por los demás, por sus convicciones e ideales, que piensa, crea y siente distinto a vos “gratis”... que tiene aspiraciones más altas que sentarse en sus millones y cagar caviar en un inodoro fino de Punta del Este”, fue la respuesta del referente Patria Grande.

“Entiendo que te moleste y quieras desmentir lo que te pone a vos en el lugar que efectivamente ocupás en este mundo: otro triste idiota egoísta beneficiario de un sistema injusto que juntó un montón de plata y ni siquiera le alcanza”, agregó en su mensaje.

Y siguió: “Entiendo que te aburra tu miseria espiritual y discapacidad emocional tanto que necesites atribuirle a los demás tus propias y bajas motivaciones, que necesites exteriorizarlas, que necesites validación, porque ni toda la plata del mundo puede llenar tu vacío existencial”.

“Entiendo que te haga feliz ver a un presidente elevarte a la categoría de héroe para seguir engañándote a vos mismo y a los demás, que sos un benefactor social y no un burgués egoísta y ambicioso”, le dijo Grabois, que remató con una ironía Buenos Aires-Punta del Este: “Lo entiendo, me parece tristísimo y te compadezco. Que la brisa marina te alivie”.

La extensa respuesta de Grabois en X.

“La UTEP trasciende la forma de ver el mundo como un fajo de gruesos billetes”, destacó y apuntó contra los periodistas que difundieron la denuncia sobre el FISU: “Te alcanzan fuentes tan endebles y ensobradas como (Esteban) Trabuc (sic) y (Luis) Majul para reforzar lo que ya habías juzgado y sentenciado: todos quisiéramos ser millonarios como vos”.

“A mí no me importa la plata, me importa la felicidad de mi pueblo, igual que a miles y miles y miles de personas en este mundo. Nos alcanza con poco (...) vos vas a seguir viviendo en tu mansión buscando de qué reír”, concluyó.