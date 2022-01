Otro sector suma su posición sobre Portezuelo del Viento

Si Portezuelo del Viento es la obra más estudiada, también es la que más opiniones ha recibido, a favor y en contra. En las últimas semanas, y luego de algunas acciones políticas como las del gobernador Rodolfo Suárez, que pidió un pronto despacho para que el presidente Alberto Fernández se defina finalmente por sí o no a la realización de mayores estudios de Impacto Ambiental, trajo aparejado un sinfín de declaraciones de sectores, quienes se han pronunciado tanto por seguir presionando por la megaobra, como aquellos que ya sostienen que no valdría la pena gastar tanto dinero en un trabajo que ya no sería tan rentable como se indica.

En este caso fue el espacio político de Cambia Ya, sector interno de Cambia Mendoza, que emitió un comunicado esta mañana cuyo título es “Portezuelo no puede esperar más”.

Según su visión política, si se cambia el destino de los fondos Mendoza perdería años de estudio, y además auguraron que se podrían suspender los envíos de recursos que debe hacer la Nación de forma trimestral, fruto del pago de un acuerdo extrajudicial ganado por Mendoza por los perjuicios de la prórroga de la Promoción Industrial, en la década de los ‘90.

“Solicitamos al gobierno provincial no dar marcha atrás con la adjudicación de la obra, atento a la importancia que la misma tiene en el Plan de EMESA para construir a partir de aquí una represa cada 5 años”, destacaron, y adelantaron que si se toma otra decisión, “podría traer aparejado la suspensión de los envíos que regularmente viene haciendo el Gobierno Nacional y esto encadenar un nuevo conflicto con la Nación”.

“Vemos con preocupación esta situación de indefiniciones y pedimos una urgente adjudicación que permita iniciar los trabajos, generar empleo y darle al sur provincial y a la provincia toda la oportunidad de tener una gran obra en marcha. No vemos como alternativa invertir estos fondos en otras obras hídricas que seguramente son necesarias, pero que deben ser previamente estudiadas, elaborar proyectos ejecutivos, licitarlas y enmarcarlas en un plan de desarrollo, para que no terminen siendo un puñado de obras aisladas que no permitan el repago de la inversión”, acotaron.

Y finalizaron: “Pedimos que conjuntamente a la construcción de la represa se realicen todos los estudios necesarios para el trasvase de la aguas del Rio Grande al Río Atuel y se utilicen fondos para mejorar en forma urgente la situación de pérdidas de recurso hídrico por infiltración y mal uso del Río Atuel. Hoy es el momento de Portezuelo”.

Portezuelo del Viento- comunicado de Cambia Ya

El texto completo

Portezuelo No Puede Esperar Más

Los principales referentes del espacio político Cambia YA, integrantes del frente Cambia Mendoza, defendemos la construcción de la represa, central hidroeléctrica y obras complementarias de Portezuelo del Viento en el departamento de Malargüe.

La mencionada obra ha sido puesta en duda por las otras provincias integrantes del COIRCO, que, habiendo ya un laudo a favor de Mendoza, han pedido un nuevo laudo presidencial sin mayores argumentos, ya que los estudios de impacto ambiental contratados por el organismo en su momento no han sido objetados.

Solicitamos al gobierno provincial no dar marcha atrás con la adjudicación de la obra, atento a la importancia que la misma tiene en el Plan de EMESA para construir a partir de aquí una represa cada 5 años y avanzar con obras trascendentes para el futuro de Mendoza como son las represas de El Baqueano, Uspallata, Gateados I y II, Los Blancos entre otras. La generación de energías limpias, trascendentes en la transición energética, es de vital importancia para contribuir a la reducción de gases efecto invernadero y también para la obtención de recursos genuinos vía regalías que nos permita a partir de los mismos, encadenar las restantes obras hídricas que necesitamos en toda la provincia.

Cambiar el destino de los fondos, originalmente destinados a la construcción de Portezuelo del Viento, podría traer aparejado la suspensión de los envíos que regularmente viene haciendo el Gobierno Nacional y esto encadenar un nuevo conflicto con la Nación que impediría el uso de los U$S 1.023 millones acordados oportunamente como resarcimiento a toda la Industria Mendocina.

Vemos con preocupación esta situación de indefiniciones y pedimos una urgente adjudicación que permita iniciar los trabajos, generar empleo y darle al sur provincial y a la provincia toda la oportunidad de tener una gran obra en marcha. No vemos como alternativa invertir estos fondos en otras obras hídricas que seguramente son necesarias, pero que deben ser previamente estudiadas, elaborar proyectos ejecutivos, licitarlas y enmarcarlas en un plan de desarrollo, para que no terminen siendo un puñado de obras aisladas que no permitan el repago de la inversión. También estos estudios pueden demorar varios años mas y ya hemos perdido 15 años desde la firma del acuerdo por los fondos y no hemos podido iniciar la obra.

Pedimos que conjuntamente a la construcción de la represa se realicen todos los estudios necesarios para el trasvase de la aguas del Rio Grande al Río Atuel y se utilicen fondos para mejorar en forma urgente la situación de pérdidas de recurso hídrico por infiltración y mal uso del Río Atuel.

Hoy es el momento de Portezuelo.