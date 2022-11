Otro funcionario dejó a Tolosa Paz, con críticas al “ajuste de derecha” y arengas a favor de Cristina

Otro funcionario del Ministerio de Desarrollo Social pegó el portazo. Se trata del director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer.

La renuncia vino acompañada con duras críticas radiales a la gestión de la jefa de la cartera, ly algo de impulso para la candidatura de Cristina Kirchner el año que viene. “Hay cuatro gordos en este país que convencieron a Alberto de que se podía gobernar sin Cristina”, dijo en ese sentido.

“Victoria lamentablemente se metió en la agenda de la derecha. Claro, ella de alguna forma viene a aplicar el ajuste del ministerio de Desarrollo Social porque el verdadero ministro de todos los ministerios es Sergio Massa, porque no te tira la plata. El Ministerio de Desarrollo Social hace 5 o 6 meses que está parado, en un país donde el 50 por ciento del piberío es pobre”, afirmó.

“Nos fuimos. En términos generales, nos retiramos del Gobierno como organización en clave de no querer convalidar un ajuste”, explicó Klejzer, quien pertenece movimiento popular La Dignidad, en AM 750,

“El Ministerio se divide en tres: los laburantes, que sostienen el trabajo del Ministerio, están en el territorio y no tienen una lapicera por ahí; están los que no entienden nada del drama social que pasa en la Argentina; y después están los peores, los que sabiendo del drama social convalidan un ajuste”, disparó Klejzer.

Y agregó: “El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio del parche en la Argentina y de transferencia en guita y alimentos directa o indirectamente a la gente. En función de ello, necesitamos poner los debates en su lugar y enlazarlos. Al actuar con las agendas de la derecha terminás sacándole la guita a la gente para devolvérsela a la oligarquía”, planteó.

El ex funcionario también habló de quienes no cumplen con los requisitos para recibir la ayuda que otorga el Ministerio de Desarrollo Social. “Primero que no es tan así, no vas a encontrar 250 mil irregularidades; y segundo que es una canallada interna. Claramente, es la agenda de la derecha. Esto termina en que pidan sacarles los planes y devolvérselos a Massa para que haga un fondo de salvación de la soja”, advirtió.

Pocos días antes se había ido del ministerio Fernando Asencio, quien ejercía como subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Social. Asencio también criticó con dureza a Tolosa, a quien acusó de “sacarse fotos con compañeros como si estuviera en campaña” en lugar de “atender los problemas reales que tiene la gente y los asuntos internacionales”.