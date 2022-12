Orozco: “Si Cornejo no es candidato, todos los intendentes estamos en igualdad de condiciones”

Este fin de semana la Unión Cívica Radical (UCR) planteó su hoja de ruta política de cara a las elecciones del 2023, pero además resolvió que presentará un solo precandidato para que sea quien aglutine la representación del partido en las internas del frente Cambia Mendoza, el cual se aspira también que contenga a más espacios políticos que en los comicios pasados.

Lo cierto es que no hubo una recepción positiva de todos por igual, ya que Luis Petri, ex diputado nacional, manifestó que su intención es competir igual porque la legislación no se lo impide. No obstante, de quien había algún tipo de dudas era respecto del intendente lasherino Daniel Orozco, quien en varias oportunidades no ha seguido la línea planteada por los principales referentes que tiene hoy el radicalismo, como el gobernador Rodolfo Suárez; o el senador nacional, Alfredo Cornejo.

Sin embargo, en diálogo con Los Andes y luego de una gira que realizó en México al participar de la Cumbre Mundial de Municipalistas 2022, el jefe comunal de Las Heras -que se ha anotado en la contienda- manifestó que se ceñirá a lo resuelto en el Congreso Partidario del sábado y aseguró que el hecho que haya un solo precandidato a gobernador “ya lo habíamos consensuado hace tiempo atrás”.

Recordemos que desde dentro del radicalismo, hay intendentes que no sólo tienen intenciones de competir, sino que también están en la lista de posibles precandidatos, como son el propio Orozco, el godoycruceño Tadeo García Zalazar y el capitalino Ulpiano Suárez. Y si bien no ha manifestado sus intenciones, otro de los que suman al lote de nombres es a Marcelino Iglesias, de Guaymallén.

“Estoy de acuerdo. Es algo conversado. En la mesa de negociaciones pondremos todas nuestras propuestas y proyectos. Todo saldrá de un consenso y sin internas, al menos desde el radicalismo. Sería una buena noticia tener un único prescandidato”, comentó Orozco a Los Andes.

Quién será el radical elegido para la gobernación

No obstante, para el intendente sólo hay un dirigente en el radicalismo que puede tomar la decisión de competir por la gobernación y tener prácticamente el apoyo unánime de quienes quieren competir, y es Alfredo Cornejo.

“Si Alfredo decide jugar en Mendoza, tendrá un apoyo unánime por parte de nosotros, los intendentes que también tenemos intenciones de ser los elegidos ¿Qué podríamos decir nosotros de esa decisión?”, se preguntó Orozco.

En tanto, agregó que, en caso que Cornejo no vaya a la gobernación, quedarán los intendentes en “igualdad de condiciones” y que se deberá poner sobre la mesa la gestión, los proyectos y el trabajo que tienen pensado para mantener el poder para el frente Cambia Mendoza para los próximos 4 años.

“Si tenemos que dirimir nosotros los intendentes, estaremos en igualdad de condiciones. Será nuestra gestión en las comunas las que se analizarán, qué queremos programar para la provincia, cuál es el trabajo que tenemos pensado diagramar, son muchos factores”, marcó.

Al margen de esta competencia interna, Orozco sostuvo sobre sus pares que son “potencialidades potentes” en el radicalismo y que el que sea elegido “sin dudas será beneficioso para el partido, porque tenemos figuras que suman y traccionan hacia arriba. Ya han demostrado sus capacidades de gestión y han estado a la altura de las circunstancias. Si es Tadeo, Ulpiano, o el que sea, será excelente. Hay que ver la impronta de lo que Mendoza necesita. Por eso he intentado, y es mi idea, provincializar todos los programas que hemos realizado en Las Heras”, añadió.

Congreso radical con “un solo candidato”

En el documento que se firmó el sábado pasado en el Congreso del radicalismo, se marcó que si bien se reivindican a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la “mejor instancia de definiciones internas”, acto seguido aseguraron que llegarán “a las próximas elecciones con una sola candidatura a gobernador, porque somos capaces de renunciar a los personalismos por un bien mayor y colectivo”.

En este sentido, agregaron que “si desde alguno de los partidos de esta coalición proponen otras opciones, estamos convencidos que son las PASO la mejor manera de dar una definición”.

En sus declaraciones, el Gobernador Suárez se refirió a quienes tienen intenciones de ser candidatos y llamó a “no hacer lo que está pasando, por ejemplo, en Cambiemos a nivel nacional o en CABA donde hay tantos candidatos”.

“Que en nosotros prime el sentido común. Si hoy le toca a uno, en este esquema estratégico que estamos planteando, después le va a tocar a otro y luego a otro. Ese es el mejor camino para los mendocinos”, aseguró.

Viaje a México

Por otro lado, el intendente Orozco volvió esta semana de un viaje que realizó al país de México, donde participó de la Cumbre Mundial de Municipalistas 2022 en la Ciudad de México. Según comentó, recibió un reconocimiento del Senado por el “modelo de gestión Mejorar, transformar y desarrollar (MTD)”.

“Fue un viaje excelente porque hemos hecho un intercambio interesante de ‘gestión positiva’ entre distintos intendentes, pero también con personas vinculadas a inversiones que podrían llegar pronto a Las Heras y Mendoza”, comentó.

Además, visitó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde realizó la entrega del libro “MTD, Mejorar, transformar y desarrollar”, que “describe en detalle el método de gestión puesto en marcha en el municipio de Las Heras. Allí tuvimos varias actividades y nos reunimos también con la Asociación Nacional de Abogados de México, con gestiones para también tener intercambios interesantes”.

Entre los temas que planteó Orozco, puso en énfasis la gestión en el manejo del agua, construcción de viviendas y manejo de residuos sólidos urbanos.