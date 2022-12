Luis Petri le planta bandera a Suárez y Cornejo y se aferra a las PASO para llegar a la Gobernación

El clima electoral está más que latente por las conocidas aspiraciones de algunos dirigentes en suceder a Rodolfo Suárez en el sillón de San Martín. Y en la Unión Cívica Radical dejaron en claro que llegarán a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con un solo candidato.

Sin embargo, hay radicales que tomaron esta expresión más como un deseo, que algo aplicable en la práctica. Es el caso de Luis Petri, quien exhibe la normativa electoral y sentencia que le permite competir si cumple con los requisitos.

“Que en nosotros prime el sentido común. Si hoy le toca a uno, en este esquema estratégico que estamos planteando, después le va a tocar a otro y luego a otro. Ese es el mejor camino para los mendocinos”, dijo Suárez en el Congreso Partidario de la UCR el sábado en la mañana. El mandatario quiere evitar “lo que está pasando, por ejemplo, en Cambiemos a nivel nacional o en CABA donde hay tantos candidatos”.

Se reivindicaron las elecciones primarias como la mejor instancia de definiciones internas, y aseguraron que “como Unión Cívica Radical, llegaremos a las próximas elecciones con una sola candidatura a la gobernación”.

Cambia Mendoza tiene como principales socios al radicalismo y al Pro que tiene a Omar De Marchi como máximo referente y aspirante a la candidatura por el oficialismo. Habrá qué ver si hay intenciones de otros espacios en la competición.

No obstante, uno de los principales competidores internos es Luis Petri. El ex diputado nacional lo ha dicho públicamente desafiando a quien quiera presentarse, sobre sus intenciones de ser candidato a la Gobernación.

¿Qué piensa del documento partidario? “Lo manifestado en el congreso puede ser un aspiracional, porque sería violatorio y antidemocrático de la ley. He tomado la decisión de participar en las PASO y me he comprometido con la gente que me apoya”, dijo el sanmartiniano a Los Andes.

El dirigente asegura que cumplirá con los requisitos, que incluyen el 3% de avales del padrón de afiliados y jugará el próximo 11 de junio en las urnas, ya con la Boleta Única implementada. Y también deja en claro que irá como candidato de la UCR porque “estoy afiliado desde los 18 años”. Los observadores que siguen los movimientos políticos ven que el instrumento electoral puede beneficiarlo, dado que va su foto y en una lista con varios. “Tiene visibilidad”, indicaron.

Hay una cuenta matemática que varios tienen latente. Si van dos candidatos radicales con un potencial interesante, De Marchi “pasaría por el medio” y de alguna sería el verdugo del radicalismo. En el 2019 fue al revés, Suárez ganó en las primarias y fue el candidato por el oficialismo.

“Ojo si aparece dentro del Pro alguna candidatura, ahí son más”, avisa un dirigente. Y miran al sector de Patricia Bullrich en Mendoza. Si bien es cierto que falta para estas definiciones que tomarán forma durante el verano, hay movimientos y mensajes puertas para adentro.

El gobernador Rodolfo Suarez junto a dos intendentes con ganas de ser candidatos: Ulpiano Suárez (Capital) y Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz). Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En el radicalismo desdramatizan algunas ansiedades y están convencidos que “hay espacio para todos” dando a entender que no habrá inconvenientes a la hora de contener a quienes lo necesiten.

En este mapa electoral, no hay que dejar afuera a Daniel Orozco. El intendente de Las Heras estaba más preocupado por su agenda en México que por el congreso partidario. Y es quien primero se subió públicamente a la carrera por la Gobernación y el mismo que dejó sujeto su deseo, a una candidatura de Alfredo Cornejo.

Pasando en limpio: si Cornejo decide volver, no competirá. Otros observadores agregan el factor del consenso. “Si no tiene consenso adentro, con intendentes y referentes, no va a jugar”, dicen cerca del intendente lasherino, pero él guarda silencio desde México. Cuando vuelva, se esperan definiciones, según cuantos avales consiga; hay quienes dicen que el “efecto disciplinador” del congreso partidario del sábado, podría diluir sus esperanzas.

Ulpiano Suárez (Capital) y Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) están entre los posibles también, caminan, visitan departamentos ajenos pero ninguno sigue los pasos del lasherino de decirlo abiertamente.

Daniel Orozco, intendente de Las Heras, condicionó su precandidatura a la decisión de Alfredo Cornejo de volver a la Gobernación. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Estos factores no los evalúa Petri. “Tengo la decisión de presentarme en cualquier condición o circunstancia. Sostengo mi candidatura más allá de los nombres. Y tengo muchísimo coraje porque hay que continuar con lo que se ha hecho bien y transformar la provincia”, asevera. Por si hay dudas, subrayó que su candidatura “no está condicionada a los nombres ni a la decisión de una mesa, sino a la decisión de los mendocinos”.

Petri encuentra en Julio Cobos un dirigente que interpreta de la misma manera el resultado del congreso partidario. “Fue ordenado, da muestras de unidad con la expresión de deseo, no deja de serlo porque cualquier candidato se podrá presentar”, expresó el ex vicepresidente ante la consulta de este medio.

“Habrá que ver cómo evoluciona todo, la marcha del proceso interno”, dijo el ex Gobernador. Y ve más decidido a Petri “que ha dicho que su candidatura la mantiene”, independientemente de quién sea el otro candidato.

Y ya en el terreno de las especulaciones, si Petri sigue hasta el final de la presentación de listas y llega a la sede de Alem con los papeles en regla, algunos advierten que las tensiones coparán al seno del radicalismo. Mientras el Pro, mirará con atención.

¿Hará daño la candidatura del ex diputado nacional en Cambia Mendoza? Los más memoriosos recuerdan a la Lista 8 que llevó a Víctor Fayad, Mariana Juri y Roberto Iglesias en las legislativas del 2013, y que no compitió en las generales de ese año. Aunque advierten que para sucumbir, el nacido en el este mendocino debería tener un peso considerable, trasladable en votos, para pellizcar al radicalismo.