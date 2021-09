Organizaciones que participan del Consejo Económico, Ambiental y Social piden la reapertura del debate minero

El Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) se reunió en plenario el 5 de agosto. Las distintas comisiones expusieron avances en los proyectos, y desde la de Crecimiento Económico surgió la invitación a discutir, nuevamente, sobre minería, a desarrollar especialmente en Malargüe.

Con un apoyo casi unánime, reabrir del debate fue el denominador común que encontraron sus integrantes para tamizar más de una decena de proyectos y enunciados sobre el tema, con diferentes aristas. El plenario aprobó seguir trabajando en comisiones y habrá que ver si en el próximo, del cual no hay fecha aún, se toma alguna determinación no sólo con este punto sino con el resto de las iniciativas de todas las comisiones.

La minería es un tema cerrado para el Gobierno provincial y para la política en general desde aquella reforma a la ley 7722, conocida como antiminera y su rápida derogación, en diciembre de 2019. Pero los sectores a favor de la actividad que participan del CEAS, abrieron una puerta para instalar el tema.

El ministro Víctor Ibáñez presidió la sesión del CEAS.

Así fue que en la conformación de las comisiones, Crecimiento Económico aglutinó a referentes del sector Minero e Hidrocarburífero, entre otros. A la hora de acercar propuestas, varias de ellas tenían que ver con procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

“Muchos de los participantes presentaron proyectos, finalmente se llegó a un consenso en que había que abrir el debate de la minería y hacer un análisis de los costos y beneficios que tiene. Tiene que ser una discusión responsable sobre el tema y bajo qué circunstancias podía pensarse el desarrollo minero, que no causara problemas como los que se les atribuyen problemas medio ambientales muy serios”, explicó Juan Antonio Zapata, el representante de la comisión a Los Andes.

Los integrantes de esa comisión son 13 y representan a sectores muy diversos: Zapata, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mendoza; Ángel Cirasino por el sector Hidrocarburífero; Gustavo Reyes por el sector Comercio; Mauricio López Huerta por el Sector Ganadero; Raúl Rodríguez por el sector Minero; Carlos Casciani por las Organizaciones de la Cultura; Rafael Kemelmajer, por las Asociaciones dedicadas a la Protección del Ambiente; Esteban González por el Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas; José Luis López por la Municipalidad de Malargüe; Alberto Sabás por Protectora Fuerza Política; Zaharay Ortega (gremios); Evelina Garcia, Consejo Profesional de Ciencias Económicas y Juan Carlos Jaliff, por la Cámara de Senadores.

En las reuniones habituales entre quienes conforman el órgano se fueron puliendo las propuestas para llevar al plenario. No hubo objeciones, salvo de parte de Casciani. Es decir que el respaldo fue contundente al texto que se terminó exponiendo en donde el resultado global fue seguir trabajando en comisiones.

No sólo eso, sino que en el propio plenario con sede en la Mansión Stoppel y que fue presidido por Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno Trabajo y Justicia, acompañado de Jimena Estrella Orrego, secretaria técnica, hubo una sola voz en contra.

Según contaron algunos consejeros, el único opositor a rediscutir el tema, de todas las que participaron en forma presencial u online, fue la del baterista de Los Alfajores de la Pampa Seca y parte del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Igualmente, la conclusión general fue seguir trabajando en comisiones, no se tomó ninguna determinación puntual con respecto a algún proyecto.

La apertura al diálogo

Raúl Rodríguez, quien preside la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó a este medio que la intención es volver a hablar del tema y que “no hay ninguna imposición para que se resuelva nada”.

De esa forma, según expresa el documento, se propone “re - abrir el debate minero con consideración de las dimensiones económica, ambiental y social, incluyendo las miradas y experiencias internacionales en el marco de los acuerdos globales y teniendo en cuenta el cuidado del agua, las características sociales de cada Departamento y la generación de empleo”.

“Se invitará a la re-apertura del debate a todos los actores relacionados e interesados en la temática, buscándose la activa participación de un organismo con capacidad científica comprobada que propicie el diálogo claro”, agrega el dictamen.

Y hay una aclaración importante como es que en caso de que haya un resultado favorable en el debate “se tomará en especial consideración los Departamentos que, como el caso de Malargüe, muestren una clara aceptación hacia la necesidad de contar en sus territorios con esta actividad”.

El empresario manifestó que la propuesta es dialogar, lo cual no implica avanzar en ninguna práctica ni modificación legislativa. “Quizás después del debate no se logra nada”, advierte. El formato aún no se conoce porque “está todo en etapa embrionaria” dado que luego del 5 de agosto, la comisión no volvió a reunirse.

No hay fecha de un nuevo plenario aún, deberá convocarlo la presidencia del CEAS. Allí se verá cómo continúan los avances, si hay determinaciones y aval para volver a hablar sobre minería.