Ordenaron congelar los bienes de Hayden Davis y de dos nuevos operadores por el Caso $Libra

La medida se basa en información reunida por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

El juez federal Federico De Giorgio ordenó el congelamiento de bienes, cuentas bancarias y activos financieros de Hayden Davis, creador de la criptomoneda $Libra. La medida también abarca a dos operadores identificados como Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino.

Todo surge en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras financieras vinculadas al activo digital. La orden del juez se basa en información reunida por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

En los últimos meses, la Comisión avanzó en la reconstrucción de transferencias y operaciones en el país y en el exterior relacionadas con el circuito de $Libra.

El asesor de la criptomoneda $LIBRA dijo que Javier Milei había garantizado "apoyo público" El estadunidense Hayden Mark Davis junto a Javier Milei. Twitter Hayden Mark Davis El caso $Libra sumó otro capítulo Respecto al ciudadano colombiano, Rodríguez Blanco, habría operado una plataforma de criptoactivos en Buenos Aires. Según trascendió, en pos de canalizar fondos al exterior. Por otra parte, Mellino figura como titular de movimientos por más de cinco millones de dólares durante el último año.

Cabe recordar que el caso $Libra se hizo público a comienzos de 2025. En aquel momento, Davis, desarrollador tecnológico radicado entre Estados Unidos y Uruguay, impulsó una criptomoneda que ofrecía altos rendimientos. Posteriormente fue objeto de denuncias por presunta estafa.