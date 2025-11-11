11 de noviembre de 2025 - 19:19

ATE anuncia el primer paro nacional contra Milei por la reforma laboral: "Nos quieren joder"

A pesar de que el proyecto aún no fue presentado, la Asociación de Trabajadores del Estado confirmó que el Gobierno ya eligió su camino: “amenazas y desprestigio”. También afirmaron que no les hace falta leer la “letra chica” para conocer qué busca Milei.

La ATE confirmó que hará un paro tras la victoria de Milei en las elecciones legislativas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para el próximo miércoles 19 de noviembre, en rechazo a la reforma laboral que impulsará la gestión de Milei en diciembre. “El Gobierno eligió su camino. Después no nos digan que no queremos dialogar”, advirtieron desde el gremio.

La medida de fuerza incluirá una movilización a la Secretaria de Trabajo y marca el primer conflicto sindical con el Gobierno tras su triunfo electoral. “Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder”, asumió el secretario general Rodolfo Aguiar.

La decisión fue tomada durante un plenario federal del gremio, realizado en la sede nacional de la organización. El sindicato exige también la reapertura “inmediata” de las paritarias, al sostener que la administración pública atraviesa una “emergencia salarial” después de casi dos años de gestión.

Rodolfo Aguiar afirma que "es suicida" esperar hasta diciembre

“No podemos esperar hasta el recambio parlamentario”, agregó Aguiar, quien este lunes había anticipado la idea de frenar el país porque “esperar hasta el 10 de diciembre es suicida". “Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan”, relexionó.

“Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad”, continúa el escrito.

“Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control”, sumó.

“Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Se deben reabrir las paritarias ya!”, cerró su contundente comunicado Aguiar.

