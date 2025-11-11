Milei reestructura el Gabinete y Adorni asume más poder: los cambios de áreas estratégicas.

El Gobierno nacional oficializó este martes una amplia reorganización del Estado a través del Decreto 793/2025 , publicado en el Boletín Oficial , que modifica la Ley de Ministerios y traslada áreas clave a la órbita de la Jefatura de Gabinete que encabeza Manuel Adorni .

La medida se inscribe dentro de los cambios estructurales del gabinete impulsados por el presidente Javier Milei , tras el reciente ascenso del vocero presidencial a jefe de Gabinete .

Con la nueva norma, el Ejecutivo traspasa a la Jefatura de Gabinete las competencias en materia de Turismo, Ambiente, Deportes y Comunicación , que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior , actualmente dirigido por Diego Santilli , y de la Secretaría General de la Presidencia , bajo Karina Milei .

El decreto dispone la eliminación de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia , que dependía directamente de Karina Milei, y traslada todas sus funciones, personal y partidas presupuestarias a la Jefatura de Gabinete .

En la práctica, Manuel Adorni concentrará la comunicación institucional del Gobierno , incluidas las áreas de prensa, redes sociales y relaciones con medios, además de la coordinación de políticas públicas transversales.

El miércoles pasado, Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete.

Turismo, Ambiente y Deportes también cambian de dependencia

El Ministerio del Interior pierde tres áreas sustantivas: turismo, ambiente y deportes, que pasan bajo la administración directa del jefe de Gabinete.

En materia turística, el decreto otorga a la Jefatura la administración del Fondo Nacional de Turismo y la facultad de diseñar políticas de promoción interna e internacional, además de representar al país en foros internacionales.

Javier Milei Javier Milei junto a su gabinete. Foto: redes de Javier Milei

Respecto al ámbito ambiental, se transfieren competencias para la "elaboración de normas de ordenamiento ambiental, la gestión sostenible de recursos naturales, la supervisión de áreas protegidas y la participación en programas internacionales de financiamiento ambiental". Todas las transferencias incluyen personal, bienes y créditos presupuestarios.

Cambios para el Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad asumirá la "conducción plena de la política migratoria" nacional, que antes correspondía al Interior. Esto implica el control de la Dirección Nacional de Migraciones, la administración del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y las funciones de identificación y registración civil.

El decreto aclara que toda mención legal previa que asigne estas competencias al Ministerio del Interior deberá entenderse desde ahora referida al Ministerio de Seguridad.

Cuatro secretarías asistirán directamente al Presidente

El nuevo artículo 9° de la Ley de Ministerios redefine las secretarías que dependen directamente de la Presidencia. Desde ahora serán solo cuatro: Secretaría General, Karina Milei, Secretaría Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, Secretaría de Inteligencia de Estado, Sergio Darío Neiffert y Secretaría de Cultura, Leonardo Cifelli. Los titulares de las tres primeras conservarán rango y jerarquía de ministros.