Oficial: cuáles son los municipios del Gran Mendoza que eliminaron más impuestos

En el último tiempo, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada , se ha vuelto moneda corriente escuchar a los diferentes intendentes de la provincia decir que han eliminado o bajado diferentes tasas municipales. A raíz de esto, Los Andes realizó un pedido de acceso a la información pública a las comunas del Gran Mendoza para saber cuántos tributos poseen actualmente y cuántos han sido dados de baja.

De acuerdo con los datos aportados a este medio, las comunas de Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras y Luján de Cuyo presentan diferentes niveles de avance en materia tributaria.

Algunas eliminaron tasas y aforos de baja recaudación, otras optaron por programas de exención o beneficios fiscales, mientras que un grupo menor mantuvo su esquema vigente priorizando la estabilidad de ingresos.

Si bien el impacto económico varió según la magnitud de las tasas suprimidas, el diagnóstico común muestra una tendencia hacia la simplificación administrativa y el alivio fiscal , en sintonía con el discurso nacional de “bajar impuestos” que cobró fuerza desde la asunción del dirigente libertario.

En total, entre enero de 2024 y agosto de 2025 , los municipios metropolitanos suprimieron o eximieron más de 350 tasas y derechos , con un costo fiscal estimado que supera los $2.000 millones en conjunto. Sin embargo, los responsables de las áreas de Hacienda coinciden en que la mayoría de las bajas correspondieron a tributos en desuso o de escaso impacto recaudatorio .

Los impuestos y tasas municipales son los principales instrumentos de financiamiento de los gobiernos locales. A través de ellos se cubren servicios como alumbrado, barrido y limpieza (ABL), recolección de residuos, mantenimiento de calles, control bromatológico, cementerios, licencias comerciales y obras públicas.

Aunque cada comuna define su propia estructura tributaria mediante la Ordenanza Tarifaria anual, todas coinciden en un esquema base compuesto por tasas a la propiedad raíz, derechos de comercio e inspección, y contribuciones por mejoras.

El panorama general del Gran Mendoza muestra un escenario dispar, donde las estrategias de alivio fiscal se aplican con distinta intensidad. Mientras Ciudad, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo impulsaron reducciones o exenciones efectivas, Godoy Cruz avanza con un plan de simplificación futura y Las Heras mantiene su estructura estable.

Pese a las diferencias, todas las comunas coinciden en la necesidad de simplificar el sistema, facilitar el cumplimiento y mejorar la percepción del contribuyente sobre el uso de los recursos.

Ciudad: simplificación y baja de 130 tasas

La Municipalidad de la Ciudad fue la que más tasas y derechos eliminó durante el período analizado. Entre enero de 2024 y agosto de 2025, suprimió o eximió 130 conceptos tributarios distribuidos en los doce capítulos de la Ordenanza Tarifaria.

De acuerdo con la Dirección de Rentas, estas medidas implicaron una merma de $630 millones anuales en ingresos propios ($60 millones durante 2024 y $570 millones proyectados para 2025).

Ulpiano Suárez-Ciclo Pilares (2) El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Entre los tributos dados de baja se incluyen la Tasa de Actuación Administrativa, derechos por inspecciones, trámites de espectáculos públicos, obras menores y autorizaciones que habían quedado obsoletas.

Además, la comuna que encabeza Ulpiano Suarez, implementó un esquema de beneficios fiscales progresivos, con exenciones totales o parciales para nuevos comercios, emprendedores, establecimientos gastronómicos libres de gluten y locales históricos.

También mantiene descuentos por pago anticipado o cumplimiento anual, y un régimen de condonación de multas para regularizar deudas menores.

Desde el municipio señalaron que el objetivo principal es “simplificar la relación entre el contribuyente y el Estado”, reducir burocracia y facilitar la apertura de nuevos proyectos comerciales dentro de la Ciudad.

Guaymallén: eliminación de aforos y administración austera

En el caso de Guaymallén, la comuna que conduce Marcos Calvente eliminó cerca de 100 aforos y sub-tasas de baja incidencia. Los tributos suprimidos correspondían a trámites específicos, principalmente vinculados a inspecciones, habilitaciones y permisos comerciales que generaban escasa recaudación y un alto costo operativo.

El impacto fiscal estimado fue de $490 millones, aunque desde el Ejecutivo local aclararon que la medida no comprometió el equilibrio financiero.

Guaymallén inauguró la nueva sede del jardín maternal Amiguitos El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. Prensa Guaymallén

Actualmente, Guaymallén mantiene una estructura tributaria diversificada, que incluye tasas por servicios a la propiedad raíz, inspecciones bromatológicas, mantenimiento de cementerios, publicidad y propaganda, licencias de conducir y ocupación del espacio público.

A diferencia de otras comunas, Guaymallén dice que priorizó la racionalización de procesos antes que la reducción nominal de tasas, y complementó su política tributaria con planes de regularización y beneficios por pago al día.

Godoy Cruz: plan de reducción y beneficios

Según el informe que recibió este medio, Godoy Cruz, uno de los municipios con mayor nivel de recaudación propia, reportó que no eliminó tasas entre 2024 y 2025. Sin embargo, desde la gestión de Diego Costarelli anunciaron una reducción de nueve tributos durante ese período de tiempo.

Además, revelaron que van a un plan de reducción del 40% de los tributos actuales para 2026. Hoy cuenta con 92 tasas y derechos (13 principales y 79 sellados), y la meta oficial es llegar a 55 tributos activos en el próximo ejercicio.

Diego Costarelli en Bodegas de Argentina Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, durante el discurso en Bodegas de Argentina.

Durante el período analizado, las tasas municipales aportaron más de $15.000 millones, principalmente a través de servicios a la propiedad raíz, licencias, comercio e industria.

Entre las medidas más recientes figuran la eliminación de derechos de recursos jerárquicos, audiencias de mediación, certificados de libre deuda y registros de canes, junto con descuentos del 50% para nuevos comercios y exenciones para jubilados y personas con discapacidad.

El municipio de Costarelli afirma que sostiene un esquema de incentivos que busca “mantener la cultura de pago” más que ampliar la carga tributaria.

Maipú: alivio fiscal y programas sociales

La Municipalidad de Maipú avanzó en una política de alivio fiscal focalizado, con la eliminación de 35 tasas y 20 sellados, principalmente asociados a trámites administrativos, permisos comerciales y controles sanitarios.

Según datos oficiales, la medida tiene un impacto estimado de $250 millones anuales sobre los ingresos propios, aunque fue compensada por una mejora en el cumplimiento de los contribuyentes y una reestructuración del gasto operativo.

Matías Stevanato El intendente de Maipú, Matías Stevanato.

Maipú también implementó un programa de exención total de tasas de servicios municipales para jubilados y personas con discapacidad, que benefició a más de 2.000 vecinos. A esto se suman descuentos del 10% por estar al día y del 7,5% adicional por pago anticipado.

Además, el municipio que lidera Matías Stevanato, dice que mantiene políticas activas de regularización de construcciones y actividades comerciales, con bonificaciones del 50% durante el primer año de adhesión.

Desde Hacienda remarcan que la estrategia apunta a “reconstruir el vínculo con el contribuyente”, priorizando a los sectores más vulnerables.

Las Heras: estabilidad tributaria y beneficios segmentados

El municipio de Las Heras también informó que no realizó eliminaciones de tasas durante el período enero 2024 – agosto 2025, aunque mantiene un sistema de beneficios específicos. No obstante, desde el entorno de Francisco Lo Presti sostuvieron que han suprimido algunos impuestos como el de Derecho a Construcción.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a exenciones totales o descuentos de hasta el 80% sobre la Tasa de Servicios a la Propiedad Raíz, dependiendo de sus ingresos. Aquellos que no cuenten o tengan un solo terreno y cobren una jubilación mínima tiene un beneficio del 100%. A esta lista también se suman los veteranos de la guerra de Malvinas.

Francisco Lo Presti El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

Para el 2026 revelaron a Los Andes que quieren beneficiar a los “buenos conductores”. La intención es que aquellos residentes del departamento que no han cometido infracciones viales durante la vigencia de su licencia quedan eximidos del pago del tributo municipal al momento de la renovación, una medida orientada a premiar el buen cumplimiento. Actualmente, ese tributo tiene un valor aproximado de 30.000 pesos.

El municipio recaudó más de $6.300 millones en tasas y derechos durante el último año y medio, con un esquema tributario que, según fuentes comunales, “mantiene la previsibilidad necesaria para garantizar los servicios esenciales”.

Luján de Cuyo: reestructuración de tasas y sub-tasas

Por último, Luján de Cuyo informó la eliminación de 60 sub-tasas y contribuciones específicas durante 2024, lo que representó un impacto fiscal de $325,6 millones, equivalente al 3,3% de sus ingresos por tasas propias.

Actualmente, la comuna que dirige Esteban Allasino, mantiene 68 tributos activos, distribuidos entre servicios sanitarios, obras públicas, comercio e industria. El objetivo del municipio es avanzar hacia un sistema de impuestos unificados, con menos tasas, pero más eficiencia en la gestión de cobros.

Esteban Allasino El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

Entre los conceptos eliminados se incluyen sub-tasas asociadas a obras menores, libre deuda, libreta sanitaria y ciertos ítems de tránsito, en un proceso de simplificación que busca “modernizar el esquema tarifario y hacerlo más comprensible para el contribuyente”.