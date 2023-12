Nuevo gabinete: desafíos, anuncios y nombres en danza

Alfredo Cornejo presentó a nueve funcionarios y funcionarias que serán la columna vertebral del modelo 2023-2027 que piensa para su gestión. Sin sorpresas, porque los nombres se fueron conociendo en los últimos días y horas antes de la presentación, cada uno se refirió a lo que viene.

Más de la mitad del equipo son profesionales menores de 40 años y en algunos casos, ya vienen de la gestión provincia. El más experimentado, por así decirlo, en este caso es Natalio Mema. Está al frente de la Secretaría de Servicios Públicos desde el 2017 cuando Sergio Marinelli asumió en Irrigación.

El joven abogado ya venía trabajando con Cornejo en el equipo que llegó en 2015. Ahora, será ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Mema aseguró que el desafío más importante es “buscar la eficiencia y la respuesta del Estado, del gobierno, a la demanda de la ciudadanía”. Al tener infraestructura y desarrollo territorial, los servicios serán una parte muy importante del trabajo.

Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial: Natalio Mema

Uno de los nombres que formará parte del equipo es el de María Teresa Baduí (Marité, como la conocen todos) y estará a cargo de Infraestructura. Fue subdirectora de Planificación en el ministerio de Economía, Infraestructura y Energía que condujo Martín Kerchner. Continuó en el cargo durante la gestión de Mario Isgró hasta que se fue hace varios meses al Departamento General de Irrigación, área en la que es Jefa de Gabinete.

Diego Lázzaro, ex subsecretario de Hacienda en la gestión de Cornejo y parte de la de Rodolfo Suárez, estaba presente en el auditorio. Podría formar parte del gabinete y volver a la gestión pública.

Víctor Fayad seguirá en Hacienda y Finanzas. Sabe que los tiempos que se vienen son complicados y bajo su órbita seguirán estando las cuentas de la provincia. Considera que “van a ser tiempos de mejora, en los que vamos a tener que repensar muchas cuestiones del Estado, sobre todo por la situación que se aproxima”.

“El eslogan que vamos a repetir, pero por sobre todas las cosas tratar de compensar con la buena gestión y la buena administración la potencial falta de recursos que se espera el año que viene”, advirtió. Habrá cambios pero no hay nombres en danza para su cartera.

Ministro de Hacienda y Finanzas: Víctor Fayad

Una de las caras nuevas de la gestión provincial pero con experiencia en la Municipalidad de Godoy Cruz es la de Tadeo García Zalazar. Llegará al ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE. Es una de las estructuras que genera expectativa por la fusión de áreas.

“La primera etapa de Alfredo fue denominada la revolución de lo sencillo. Yo creo que lo que viene es la revolución de lo complejo. Es tratar de integrar áreas del Estado que trabajen de manera conjunta, poner mucha tecnología, poner mucha gestión a favor de quienes más lo necesitan”, dijo luego de la presentación.

Descartó que una ley de educación sea una prioridad y remarcó que trabajará para que otras leyes se cumplan. “Hay muchas leyes nacionales que no se cumplen. Hay muchos fondos para la educación que no llegan a la provincia de Mendoza, muchos fondos para la infancia que no llegan a la provincia”, indicó García Zalazar.

“Veremos obviamente cómo queda la situación para las provincias después del paquete de leyes que envía el presidente”, aclaró.

Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE): Tadeo García Zalazar

El organigrama no se conoce aun pero hay algunos cargos de la DGE al menos que tendrán definiciones por los nombres actuales que hay. La Subsecretaría de Educación, en la que se desempeña Graciela Orelogio y la Subsecretaría de Administración, que conduce Gabriel Sciola son algunas ´de las áreas de mayor relevancia.

Cada vez qe se habla de Cultura y hay protagonismo godoycruceño aparece el nombre de Diego Gareca. El actual funcionario municipal con injerencia en esa área podría ser una posibilidad en el equipo, justamente para el área de Cultura.

Gareca fue secretario de Cultura durante la primera gestión de Cornejo y pese a varios inconvenientes como la caída de una grúa, el incendio del ECA, terminó los cuatro años de gestión.

Tamara Salomón estaba presente en la Nave Cultural. Ex diputada provincial y actual asesora de Cornejo en el Senado de la Nación, tuvo una elocuente publicación sobre su destino. “Es un placer acompañarte en tus desafíos, sin dudas un destacado profesional y político que va a transformar la educación en Mendoza”, citó la maipucina en respuesta a un posteo de Zalazar sobre sus nuevos desafíos.

Jimena Latorre se hará cargo del Ministerio de Ambiente y Energía. Uno de los desafíos que se le presenta en administrar las tensiones que puede haber con ambientalistas en función de algunas actividades económicas.

“Los controles no tan sólo tienen que ser internos, sino también tienen que ser externos. Y en eso vamos a ser los primeros promotores de que el gobierno controle, sea eficiente y eficaz en esos controles, pero que también hayan controles externos como por ejemplo la creación de las fiscalías ambientales”, dijo la abogada sanrafaelina.

Ministra de Energía y Ambiente: Jimena Latorre

Aseguró que la mirada debe ser transversal en la que la sostenibilidad ambiental pueda conjugarse con las actividades productivas. “No hay desarrollo productivo si no lo hacemos de forma sostenible”, resumió.

Latorre confirmó que el proyecto del Ecoparque se terminará en su gestión. Además, recordó que el año que viene vence la concesión a privados de las centrales hidroeléctricas como Los Nihuiles y destacó que la provincia tendrá protagonismo en este aspecto.

No hay nombres para el gabinete aun pero una de las cuestiones a resolver es si Humberto Mingorance, actual Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial cambia de rol dentro de la cartera o bien, su destino está en otro lado. Lo mismo para funcionarios que están en áreas de Hidrocarburos y Minería, entre otras.

Seguridad y Justicia se fusionan en un ministerio que conducirá la abogada y senadora provincial Mercedes Rus. Será la primera mujer en hacerse cargo de un área sensible. Una de las decisiones que deberá tomar es la de confirmar o cambiar la cúpula policía que lidera Marcelo Calipo.

Ministra de Seguridad y Justicia: María Mercedes Rus

Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales y hombre del radicalismo maipucino del que proviene Rus, es una incógnita a futuro. ¿Seguirá en la cartera en la que está hace 8 años? Otro nombre importante del cornejismo es el de Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia, y hay interrogantes sobe su futuro.

“Tenemos un gran desafío con lo que tiene que ver con ciberestafas, con los robos de teléfono, de cubiertas. Hay un gran desafío allí. Y, por otro lado, el gran desafío va a tener que ver con este diseño ministerial en donde se interacciona mucho con justicia que es algo propositivo, justicia en todos sus fueros. La justicia tiene por objeto la cohesión social, la convivencia social, y por eso decimos que es fundamental en cuanto a seguridad jurídica”, dijo la futura ministra.

Rodolfo Vargas Arizu remarcó que “es la primera vez que el sector privado entra en un ministerio de la producción o ministerio de economía anterior. Tenemos un gran desafío a partir del lunes para ver las medidas económicas que se van a presentar y vamos a tratar de sacarle el peso del Estado a los particulares y a los privados para que puedan trabajar libremente”.

Ministro de Producción: Rodolfo Vargas Arizu

Entre los presentes que fueron a apoyar al empresario bodeguero estaban Andrés Vavrik y Carina Gannam del espacio Activá Mendoza. La cuenta oficial arrobó a Joaquín Barbera. ¿Tendrán lugar en el equipo.

Del esquema actual estaba presente Emilce Vega Espinoza, directora General de Empleo y Capacitación. Hay una baja y es la de Alejandro Zlotolow, Subsecretario de Industria y Comercio, quien asumirá como Secretario de Gobierno en la Municipalidad de Godoy Cruz en la gestión de Diego Costarelli.

Rodolfo Montero siente un desafío especial al ser elegido como ministro de Salud y Deportes. Su padre, también Rodolfo, fue el primer ministro de Salud de la democracia en el gobierno de Santiago Felipe Llaver.

Ministro de Salud y Deportes: Rodolfo Montero

Uno de los problemas que tiene la cartera ( y otras provincias) es la emigración de médicos de especialidades críticas. “Salud tiene una serie de problemas estructurales. Hay emergencias sanitarias hace 20 años en la Argentina y no hemos podido salir de eso. No se han hecho las modificaciones que se tenían que hacer sobre el sistema de salud, pero nosotros vamos a ir gradualmente mejorando esa situación con foco en el recurso humano”, expresó.

“Estamos armando un paquete de herramientas que permitan volver a valorar al recurso humano dentro de salud y poder mejorar también las remuneraciones de los profesionales”, dijo el joven que viene de estar al frente de Fuesmen.

Patricia Giménez asumirá en ProMendoza y ya anticipó que “hay que ir por más”. Destacó los premios al sector vitivinícola pero apunta que otros sectores sean distinguidos. “Y, sobre todo, ir a trabajar a mercados nuevos, a los mercados con productos como, por ejemplo, la metal mecánica, buscar mercados más cercanos, porque la logística es muy cara para ir a mercados como el europeo, donde además tenemos una competencia muy alta con el sector italiano”, dijo la ex compañera de fórmula de Luis Petri en las elecciones provinciales.

ProMendoza: Patricia Giménez

“La primera tarea a la que me voy a dedicar es lograr asegurarle a cada uno de los mendocinos, productores, empresarios que quieren exportar, que va a recibir en tiempo y forma el dinero de esa exportación. Ese es el gran desafío”, sostuvo Giménez.

Reforzará la actividad en estos meses porque “el mes de enero, si lo miran en las estadísticas de exportaciones, prácticamente no tiene movimiento. Nosotros queremos un enero y un febrero muy fuerte, porque necesitamos dólares en Argentina y necesitamos dólares en Mendoza”.