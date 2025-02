Nueva etapa de Impsa: los inversionistas buscan acelerar contratos vigentes por más de U$S 200 millones

Los proyectos actuales de Impsa

Respecto a la energía nuclear, Impsa tiene un contrato de suministros para el almacenamiento en seco de combustibles gastados para la Central Nuclear Atucha II por unos U$S 20 millones; mientras también se trabaja en el desarrollo y fabricación de contenedores para comercializar la producción de fuentes selladas de Cobalto-60 para Dioxitek, empresa que fue creada por la Nación para garantizar el suministro de dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares de Embalse y Atucha I.

Otro de los proyectos en carrera es el parque fotovoltaico de Ullum Alfa en San Juan, con una potencia pico de 50 MW, en conjunto con Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). El proyecto estaba a un 70% de avance pero con el arribo de Milei a la gestión "se suspendió el contrato, que estaba financiado en parte con el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y otra parte del Gobierno de San Juan", comentaron a Los Andes.

La obra, que ronda los U$S 60 millones, fue frenada al suspenderse los subsidios, y por ende Impsa dejó de recibir fondos para tal fin. No obstante, se terminó destrabando la situación tras diversos reclamos de Impsa, y se emitió un crédito para San Juan, por lo que la empresa metalmecánica ha seguido certificando.

Del lado de YPF, están en proceso de desarrollo de tres hornos NEC (Nueva Especificación de Combustibles) en la refinería de Luján de Cuyo, más un reactor de hidrodesulfurización. El primer horno fue enviado hace un año, y participaron en su fabricación 133 profesionales y especialistas de 15 áreas de la empresa.

Para el Ministerio de Defensa, que hoy conduce Luis Petri, se trabaja en la actualización tecnológica de tanques, como por ejemplo el TAM (Tanque Argentino Mediano). Impsa realiza la instalación y adecuación de los materiales, "con una precisión que no lo puede hacer cualquier empresa", mientras que una empresa israelí trabaja en la parte relacionada en el armamento y la balística.

Además, Impsa construye, también para la Armada Argentina, una grúa de 37,5 toneladas de capacidad para el astillero de la Base Naval "Puerto Belgrano".

Otro de los puntos fuertes donde se enfoca Impsa es en el sector hidroeléctrico, y tiene un contrato de rehabilitación de la central hidroeléctrica Yacyretá, en la cual Impsa desarrolla las turbinas de seis Unidades Generadoras 4 (UG4). La rehabilitación premitirá prolongar la vida útil de estas unidades generadoras de energía al menos 30 años.

También está en plena construcción de una grúa portuaria para el Ejército de Estados Unidos, el cual es, según Impsa, "un mercado en el que estamos apostando fuerte". El contrato ronda los U$S 60 millones y si bien trascendió a mediados del 2023, el proceso se ha alargado debido a que "no había capital de trabajo" y que la armada "no pone anticipos de dinero".

Quienes entienden en el tema aseguran que este proceso "se agilizará" con la llegada de los nuevos inversores. Además, el trabajo de Impsa en los Estados Unidos podrá servir para comenzar a ganar terreno en el país norteamericano, en la visión de Arc Energy de entablar "alianzas estratégicas" con el gobierno de Donald Trump.

A la espera

En tanto, se aguarda con fuertes expectativas la luz verde a una licitación que ganó Impsa para construir tres turbinas en la central hidroeléctrica de Río Grande en Córdoba. El contrato es de U$S 110 millones y está preadjudicado.

Sin embargo, aún no se ejecuta porque Cammesa no ha dado el valor de la tarifa al Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), y se especula con la posibilidad de que pueda avanzar de aquí a futuro, sobre todo por las negociaciones internas que han tenido desde Arc Energy con la gestión de Javier Milei. En el mientras tanto, EPEC no adjudicó todavía una obra que "está licitada y ganada por Impsa".

Nuevo enfoque y revitalización

Desde Arc Energy también mantuvieron encuentros con los más de 700 empleados, con un mensaje optimista hacia futuro, que tiene que ver con "volver a ser protagonistas" del sector energético, con un reposicionamiento de la marca en el mercado doméstico, y con una alianza "estratégica" con Arc Energy "que permitirá volver a los mercados internacionales rapidamente y apoyamos en la fuerza de ventas que tiene arc para hoy consolidar las operaciones de impsa en eeuu y otros continentes.

"El mensaje fue claro: en primer lugar, dijimos que entendemos que hoy Impsa tiene que volver a reposicionar su marca y construir la credibilidad de que Impsa cumple en tiempo y forma lo que se propone y los contratos que firma. Creemos que el impacto de los trabajadores fue positivo y eso permitirá a la empresa a comenzar a recuperar confianza", aseguraron.

Señalaron de igual forma que la necesidad esta en invertir para cumplir los contratos. "Si no lo hacemos, volveremos a estar en crisis. Tenemos el empleo calificado en todos los trabajadores y debemos volver a tener el protagonismo que tuvo Impsa", afirmaron.

Un actor importante de Arc Energy cuenta que el 8 de enero del 2024 hubo una reunión entre tres integrantes del directorio que hoy presenta Impsa, dos de los cuales son de los socios más importantes: Jason Arceneaux, presidente de Arc Energy; e Hidalgo Socorro, titular del IAF. En aquel momento, en los fulgores iniciales del Gobierno de Javier Milei, ya se hablaba de un proceso de privatización que estaba incluido en el proyecto -hoy ley- de ley Bases.

El comité Ejecutivo de IMPSA integrado por Jorge Salcedo, Juan Manuel Domínguez y Jason Arceneaux, se reunió con Abigail Dressel, Ministra Consejera de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Del encuentro también participaron Matthew Stokes, Consejero de Asuntos Económicos y Eric Olson, Consejero Comerical.

"¿Cuál es el proyecto más importante que tiene Argentina en el cual podríamos invertir desde las empresas?", se preguntaron en aquella reunión; de la cual llegaron a la conclusión que Impsa era la que mejor se adaptaba al trabajo que pretendían desde Arc Energy y el IAF. "No fue ninguna improvisación invertir en Impsa, es un trabajo de más de un año y también de conocer la historia de la empresa en el sector", agregaron.

Conocedores de la empresa metalmecánica indican que Impsa tiene las herramientas para llegar a facturar en los próximos años por lo menos U$S 250 millones. "El año pasado, por proyectos y presupuestos, debería haber facturado U$S 140 millones y prácticamente no facturó nada porque se frenaron los contratos. Lejos quedó la facturación de 2011-2012, cuando llegó a los U$S 500 millones. Ojalá llegue a la mitad de eso a futuro", indicaron.

Mientras tanto, el Gobierno provincial apuesta a que la privatización salga bien, teniendo en cuenta la cadena de valor que representa Impsa a decenas de empresas de la metalmecánica, algunas de las cuales se ha especializado en su totalidad para proveer a Impsa en sus proyectos.