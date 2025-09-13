"No creo que llegue al 26 de octubre": el polémico comentario de una senadora peronista sobre el futuro de La Libertad Avanza

Sandra Mendoza, senadora nacional por Tucumán, expresó sus críticas y proyecciones sobre el futuro del Gobierno nacional.

La senadora nacional peronista por Tucumán, Sandra Mendoza, analizó la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional. “Ni siquiera los más destacados encuestadores hablaban de un número como este, de una verdadera derrota del partido de Milei”, expresó en diálogo con La Tucumana FM.

La legisladora advirtió que el oficialismo perdió su capital de legitimidad popular y cuestionó directamente al presidente: "No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre. Ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente".

Mendoza remarcó que percibe un escenario de fragilidad institucional en el que, pese al revés electoral, el oficialismo insiste en profundizar su plan económico. “Después llaman al diálogo, pero los gobernadores con buen criterio les dicen: ‘Ya es demasiado tarde’. Parece que estamos muy lejos con todo lo que pasa en tan poco tiempo”, agregó. Incluso deslizó posibles desenlaces alternativos: “No sé si es un juicio político o irá a recapacitar y decir: ‘No sigo porque ya no tengo elementos para seguir’. No sé qué va a pasar, pero yo creo que no llega”.

La senadora insistió en que el mensaje de las urnas fue contundente: "Viene con la motosierra, no hay trabajo, las cosas están aumentando día a día, el sueldo no alcanza". También vinculó la derrota con los escándalos que alcanzaron al oficialismo: "Esto de los audios de las coimas también fue desastroso. La gente entendió que le estás quitando a los que menos tienen".

La respuesta del Gobierno nacional Desde el Gobierno respondieron a las críticas. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que sectores kirchneristas buscan desestabilizar al presidente a través de un “golpe suave”.