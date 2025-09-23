"No aspiramos al superávit": Alfredo Cornejo anticipó los objetivos del Presupuesto provincial 2026

El próximo 30 de septiembre vencerá el plazo formal que tiene el gobernador Alfredo Cornejo para enviar el proyecto de ley de Presupuesto para el año próximo . En ese contexto, el mandatario provincial anticipó algunos lineamientos que tendrá la pauta de ejecución del 2026: prometió baja de impuestos y "equilibrio fiscal".

Las razones para echar a tres policías: una camioneta "floja de papeles", abandono de servicio y faltazos

Minutos antes de ingresar al "Foro Claves para una Argentina Competitiva", que se desarrolló esta mañana en el hotel Hilton de Guaymallén, Cornejo dialogó con la prensa y se refirió al proyecto de ley de Presupuesto que está terminando de elaborar con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad .

"La idea es sostener la línea que traemos en los últimos años, que no es aumentar impuestos y sí seguir bajándolos . Hay bajas de Ingresos Brutos ", sostuvo.

También señaló que apuntarán a "seguir haciendo mejor calidad del gasto" y puntualizó que la ejecución de este 2025 presentará "aumento en educación, seguridad y salud" . Por lo que el Presupuesto 2026 apuntará a "mantener lo que se ha ejecutado en este año".

"Vamos a intentar mantener lo que se ha ejecutado en este año, porque en esta ley hay que evaluar por lo que se presupuesta, pero también por lo que se ejecuta después, al final de año. A ver cómo el cambio estuvo, etc", explicó.

El equilibrio fiscal y la obra pública

También aclaró que van a "tratar de mantener el equilibrio fiscal" y lo diferenció del superávit, tan en boga por parte del gobierno nacional.

"No aspiramos al superávit, sino a equilibrio, porque la verdad es que la recaudación ha bajado. Y de nada nos sirve la idea de tener superávit, cuando queremos sostener la obra pública, las obras de infraestructura", aclaró el mandatario provincial.

Y señaló que el Gobierno de Javier Milei "aspira a que las obras las haga el sector privado", pero "hasta tanto no aparezca ese sector privado, hay que hacer rutas y líneas de transporte eléctrico".

"Hasta tanto no aparezca eso, vamos a tener que seguir sosteniéndolas desde el Estado Provincial. Así que ese va a ser un poco el alineamiento del Presupuesto", sentenció Cornejo.