Monzó: “Macri no debería volver a competir a la Presidencia”

El expresidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Cambiemos, Emilio Monzó, afirmó que Mauricio Macri no debería “volver a ser candidato” a presidente de la alianza en el 2023, sino “ayudar de manera magnánima” al espacio de cara a esas elecciones, y evaluó que la UCR podría “transformarse en el partido más importante” de Juntos por el Cambio, si “se consolida” la figura del senador Martín Lousteau en los próximos años.

En una entrevista que publica hoy el diario La Nación, Monzó admitió además que no habla con el expresidente desde el 2019 porque, dijo, con el fundador del PRO no tenía que “suturar heridas”.

Volvió a definirse como un hombre “de centro”, alineado con “todos los que tiendan al diálogo y al consenso”, y consideró que tanto el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, como el senador radical Lousteau y la UCR en su conjunto son piezas clave para encarar los próximos comicios presidenciales.

Pronosticó que “el radicalismo puede transformarse en el partido más importante de la coalición en poco tiempo” si la figura de Lousteau “se consolida” en los próximos años.

“(Macri) Tiene que ser protagonista, pero lo que no puede es volver a ser candidato. Sobran dirigentes políticos en Juntos por el Cambio para encarar la elección de 2023. Macri debería ayudar de manera magnánima a conducir a esa dirigencia al triunfo”, declaró Monzó.

Durante la entrevista, contó que no tiene diálogo con Macri “desde noviembre del 2019”, aceptó la posibilidad de competir en primarias por la candidatura para la gobernación bonaerense, pero evaluó que “habría que reformar” las PASO por considerar que “no debería ser obligatorias” en los lugares donde no hay disputas internas de las fuerzas.

“Lo que me gustaría es volver a la “vieja normalidad”, que la UCR y el PJ vuelvan a ser trascendentes en las decisiones políticas. No se basaban en el antagonismo ni levantaron murallas o alimentaron rencores como hoy”, explicó Monzó ante la pregunta sobre si le gustaría postularse a la gobernación bonaerense en la próxima contienda electoral.

En ese contexto y consultado sobre qué lugar ocupa el PRO, respondió: “Debería ser parte de ese espacio, también tiene posiciones moderadas. Rodríguez Larreta es una persona de centro, por eso me duele que el Gobierno no haya aprovechado esa mesa que se armó producto del Covid-19. También (María Eugenia) Vidal ha hecho manifestaciones este año en pos del diálogo y el consenso. Diego Santilli, Cristian Ritondo, todas las figuras de la nueva generación de PRO reflejan lo que estoy diciendo”.

“Debemos dejar la estación 2015-2019 y ser superadores. Si le sumamos a radicales como Martín Lousteau y Alfredo Cornejo, de allí surgirá el próximo presidente. Voy a trabajar para que eso pase. Si me toca ser candidato a gobernador u otro cargo bienvenido sea, estoy para empujar”, expresó.

En otro orden, volvió a elogiar a la agrupación La Cámpora, a la que definió como “el espacio más sólido en lo ideológico y organizacional”, que tiene “buenas maneras en sus referentes, como Máximo Kirchner y (Eduardo) Wado de Pedro”.

“¿Coincido ideológicamente con La Cámpora? No, en absoluto, pero valoro el diálogo que tuvieron y tienen conmigo siempre. Yo estoy parado en el centro, voy a estar con todos los que tiendan al diálogo y al consenso. Larreta, Lousteau, la UCR, son de centro, no quiero poner a uno por encima de otro, más allá de que hoy, a nivel nacional, Larreta es la figura más trascendente. No hay un líder como lo fueron Mauricio o Cristina, hay que lograr expectativas en base a un conjunto”, insistió.

En cuanto a La Cámpora también expresó que se trata del “espacio más importante del Gobierno”, que “tiene un referente nacional que es (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner)”.

“Al PJ le faltaría un referente nacional de ese peso para equilibrar. Lo mismo le pasa a la UCR en Juntos por el Cambio: están encontrando en Lousteau una figura nacional con potencial para ser presidente si él lo quisiera. Ojo con esto: el radicalismo se puede transformar en el partido más importante de la coalición en poco tiempo si esta figura se consolida”, reflexionó.