Milei volvió de Europa, atacó a periodistas cómplices de la "infectadura" y evitó hablar del caso $Libra

Tras regresar al país luego de su gira por Hungría, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales con fuertes mensajes contra periodistas en redes sociales. Esto ocurre en medio de la expectativa por la situación judicial en torno a la causa $Libra, un tema que ha decidido no hacer menciones.

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En su cuenta de X el mandatario retomó su confrontación con viejos amigos y lanzó acusaciones contra algunos de ellos. Apenas aterrizado, criticó a dos periodistas que vestían remeras con la imagen del infectólogo Pedro Cahn, a quienes calificó como “cómplices de un delito de lesa humanidad” .

En su posteo, el jefe de Estado afirmó que “esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura” y sentenció que “apoyar la bestialidad de la pLandemia fue un horror, pero bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn no tiene palabras… VLLC!”.

Sin embargo, detrás de la virulencia digital contra la prensa, el presidente evitó cualquier referencia a la causa $Libra, el expediente judicial que lo señala como sospechoso en una trama de presuntas irregularidades financieras, según pudo saber Noticias Argentinas.

CÓMPLICES DE UN DELITO DE LESA HUMANIDAD. Además, esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura. Apoyar la bestialidad de la pLandemia fue un horror, pero bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn no tiene palabras... VLLC! https://t.co/6f9cnPGYYU

La investigación, que generó volumen durante su ausencia, no solo lo afecta a él, sino que también tiene como principales involucrados a su hermana Karina Milei , y al trader y empresario Mauricio Novelli , que en los últimos años construyó un vínculo sostenido con el propio Milei y su entorno.

Ambos, junto al mandatario, están bajo la lupa de la justicia por su presunta participación en las maniobras vinculadas al activo digital, un tema que el oficialismo ha intentado mantener fuera de la agenda pública desde su viaje oficial.

El contraste entre su ataque a quienes tildó de “colaboracionistas del régimen” y su negativa a mencionar la causa $Libra generó fuertes repercusiones. Mientras el mandatario se enfoca en cuestionar el rol de los medios durante la emergencia sanitaria, el avance de la causa en los tribunales federales continúa cercando a su círculo íntimo.

Hasta el momento, ni el Presidente ni sus asesores directos dieron respuestas sobre las sospechas que recaen sobre la cúpula del Ejecutivo en relación a la captación de fondos y la promoción de la criptomoneda.

De esta manera, la estrategia de Milei tras su regreso parece centrarse en reactivar la “batalla cultural” en el plano mediático para desviar la atención de los pasillos de Comodoro Py.