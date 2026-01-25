Milei viajará a Mar del Plata para continuar con el "Tour de la Gratitud"

El presidente realizará un encuentro con el público, participará de La Derecha Fest y asistirá a un espectáculo teatral durante su visita a la ciudad balnearia.

Mar del Plata, nueva escala del “Tour de la Gratitud” de Javier Milei.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Mar del Plata para continuar con el denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de visitas a distintas ciudades del país con el objetivo de agradecer el respaldo ciudadano recibido desde el inicio de su gestión.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes del Gobierno Nacional, el primer encuentro con el público se realizará el lunes 26 a partir de las 20.30, en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde el mandatario tomará contacto directo con vecinos y turistas.

Milei estará acompañado por integrantes de su gabinete y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), y tiene previsto agradecer el apoyo a su Gobierno y compartir lo que desde el oficialismo definen como “los avances del proceso de transformación” que impulsa la administración nacional.

En 2 días nos volvemos a encontrar en el #DerechaFest el show que viene a dar la batalla cultural, esta vez desde la playa y a cielo abierto @AgustinLaje @NickyMarquez1 y la participación especial del mejor Presidente de la historia @javiermilei

Mar del Plata

27 de…



Mar del Plata

27 de… pic.twitter.com/sP7VnC5xPh — Gabriel Ballerini (@BalleriniOK) January 25, 2026 Además de esta actividad, el Presidente participará el martes 27, por segundo año consecutivo, del evento La Derecha Fest, organizado por su biógrafo personal Nicolás Márquez. La convocatoria contará con la presencia de referentes del espacio libertario e influencers afines a las ideas del mandatario.

Desde el ámbito libertario definen al encuentro como una “convención política” que reúne a exponentes del movimiento conservador, y a la que también asistirán ministros, diputados, senadores, militantes de LLA y público en general.