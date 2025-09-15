Milei reunió a su mesa política en Casa Rosada y se alista para la Cadena Nacional

El presidente Javier Milei reunió este lunes a sus principales funcionarios (mesa política) en Casa Rosada , en un encuentro donde se definieron pasos clave de la gestión y se delineó la agenda hacia las elecciones del 26 de octubre. La cita se dio horas antes de la grabación de la Cadena Nacional en la que el mandatario presentará el Presupuesto 2026.

El jefe de Estado llegó a Balcarce 50 pasadas las 8.50 y aguardó en su despacho la llegada de los integrantes del nuevo espacio creado, reflotado luego del revés electoral en la provincia de Buenos Aires. Con un temario cargado, Milei buscó ordenar la estrategia y reforzar la coordinación entre sus ministros.

A las 9.30, se dieron cita durante dos horas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ; el vocero presidencial, Manuel Adorni ; y el asesor Santiago Caputo .

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , el sexto funcionario que suele completar la nómina, se incorporó a las 10.30, con la reunión iniciada debido a que tenía programado un turno médico desde hacía varias semanas.

Por su parte, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán , hizo su ingreso a las 9.22, a la espera de la jura que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa Rosada, en presencia de sus familiares y amigos.

Pasadas las 11.30, el mandatario le tomó juramento al hasta entonces vicejefe de Gabinete del Interior en una ceremonia breve y con la asistencia de parte del Gabinete.

Esta madrugada, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior a través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025 publicado en el Boletín Oficial, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

Cadena nacional: a qué hora de este lunes

Por la tarde, el mandatario tiene previsto grabar a las 18 la Cadena Nacional en la que presentará en detalle el Presupuesto 2026, que será emitida a las 21. Lo hará tras un “súper lunes” con una agenda intensa que incluye una reunión de la mesa bonaerense.

Según supo Noticias Argentinas, Milei buscará dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.