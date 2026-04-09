Milei reconoció un primer trimestre difícil y pidió paciencia: "Argentina está mucho mejor que en 2023"

El mandatario se expresó en redes sociales con fuertes criticas a los medios de comunicación y culpas al kirchnerismo por "las bombas que dejaron".

Javier Milei cargó contra los periodistas y respaldó su gestión: "La Argentina está mucho mejor que en 2023"

Este jueves, el presidente Javier Milei realizó un extenso posteo en la red social X y apuntó contra los periodistas. "El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes". Además, remarcó que “la Argentina está mucho mejor que en 2023”.

El mandatario hizo hincapié en los últimos datos del índice de pobreza e indigencia y cuestionó el tratamiento de los medios de comunicación respecto al tema. "Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato", sostuvo

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El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes.



Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está… — Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026 Por otro lado, le pidió paciencia a la población y aseguró que su gestión está tomando el rumbo correcto. "Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución", reconoció el presidente y agregó: "Hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos"

Por último, apuntó contra el kirchnerismo y lo acusó de querer "hacer volar la economía por los aires" en 2025. "Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza", concluyó

Milei impidió el ingreso de periodistas a Casa Rosada El pasado lunes, el Gobierno nacional decidió impedir el ingreso a Casa Rosada de un grupo de periodistas acreditados, en el marco de una polémica generada por una investigación que vincula a medios argentinos con una supuesta red de financiamiento ruso.