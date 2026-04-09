Milei reconoció un primer trimestre difícil y pidió paciencia: "Argentina está mucho mejor que en 2023"

Este jueves, el presidente Javier Milei realizó un extenso posteo en la red social X y apuntó contra los periodistas. "El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes". Además, remarcó que “la Argentina está mucho mejor que en 2023”.
El mandatario hizo hincapié en los últimos datos del índice de pobreza e indigencia y cuestionó el tratamiento de los medios de comunicación respecto al tema. "Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato", sostuvo
Por otro lado, le pidió paciencia a la población y aseguró que su gestión está tomando el rumbo correcto. "Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución", reconoció el presidente y agregó: "Hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos"
Por último, apuntó contra el kirchnerismo y lo acusó de querer "hacer volar la economía por los aires" en 2025. "Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza", concluyó
Milei impidió el ingreso de periodistas a Casa Rosada
El pasado lunes, el Gobierno nacional decidió impedir el ingreso a Casa Rosada de un grupo de periodistas acreditados, en el marco de una polémica generada por una investigación que vincula a medios argentinos con una supuesta red de financiamiento ruso.
Según trascendió, la medida fue adoptada como acción “preventiva” por la administración de Javier Milei, mientras se analizan los alcances de la denuncia.
La determinación oficial se apoyó en un artículo publicado por la organización openDemocracy, que señala la existencia de un grupo denominado “La Compañía”. Según ese informe, esta estructura habría financiado más de 250 contenidos periodísticos en 23 medios digitales argentinos con el objetivo de afectar al oficialismo.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, el plan es avanzar en la revisión individual de cada caso: “Se va a citar uno por uno a los responsables de esos medios”, indicaron.