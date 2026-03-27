27 de marzo de 2026 - 16:12

Milei hablará en cadena nacional esta noche tras el fallo judicial a favor de Argentina por el caso YPF

El Presidente brindará un mensaje a las 19 para celebrar la revocación de la condena de 16.100 millones de dólares, un resultado que calificó como "el mayor logro jurídico de la historia nacional" en medio de fuertes cruces con el kirchnerismo.

El presidente Javier Milei hablará en en cadena nacional.

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La comunicación oficial, grabada previamente en el Salón Blanco de la Casa Rosada, está prevista para las 19, en la previa del partido amistoso entre la Selección Argentina y Mauritania.

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que resolvió revocar la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska que obligaba al país a pagar más de 16.100 millones de dólares. En una votación de 2 a 1, los jueces Denny Chin y Beth Robinson interpretaron que las reclamaciones por daños no eran reconocibles bajo el derecho argentino, lo que exime al Estado de afrontar una de las condenas más costosas de su historia reciente.

Desde el Ejecutivo, Milei celebró la noticia en redes sociales y actos públicos, calificándola como un "triunfo histórico e impensado". El mandatario aseguró que este resultado permite evitar un pago que, sumando intereses, ya escalaba a los 18.000 millones de dólares, una cifra superior al préstamo del FMI de 2024. En su discurso, se espera que el Presidente destaque el impacto económico de la resolución y el trabajo del equipo jurídico, incluyendo a la Procuración del Tesoro y al titular de YPF, Horacio Marín.

El fallo también reavivó la confrontación política. Milei arremetió duramente contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusándolos de ser responsables de la situación legal original por la estatización de 2012. Por su parte, tanto Kicillof como Kirchner también celebraron la decisión judicial, sosteniendo que el fallo ratifica que la expropiación se realizó conforme a derecho y que el juicio de los "fondos buitres" era absurdo.

Este anuncio se produce además en un contexto político complejo para el Gobierno, marcado por la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a un viaje a Punta del Este investigado por la justicia. La cadena nacional busca así capitalizar políticamente la victoria judicial y ofrecer un alivio inmediato a las finanzas públicas y a los mercados internacionales.

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