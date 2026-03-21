21 de marzo de 2026 - 10:23

Milei fue recibido por el presidente de Hungría y cerrará su agenda en un foro de ultraderecha

El presidente también se reunió con el primer ministro Viktor Orbán. Su recorrido por el país europeo culminará con su exposición en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El Presidente Javier Milei junto al Presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el marco de su visita al país para disertar en el CPAC Hungría 2026.

El Presidente Javier Milei junto al Presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el marco de su visita al país para disertar en el CPAC Hungría 2026.

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Oficina del Presidente
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Javier Milei inició su agenda oficial en Hungría con reuniones junto a las máximas autoridades de ese país, en el marco de un gira internacional enfocada en fortalecer vínculos políticos. Su paso por Budapest incluirá además su participación en un foro internacional de perfil ultraderechista.

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Milei mantuvo hoy a las 7 una reunión con el presidente Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Más tarde, fue recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda. El mandatario fue acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Su recorrido por el país europeo culminará con su exposición en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En ese foro, se reunirá con las autoridades locales, incluido el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

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Agenda de Milei en Hungría

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda quedó definida por Presidencia, con varias actividades.

A las 16:30 (12:30 en Argentina) Milei encabezará la intervención de cierre del evento, donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó.

La jornada continuará a las 19:00 (15:00 hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el Presidente también brindará unas palabras.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina este mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina). Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 09:00, cerrando así una nueva gira exprés.

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