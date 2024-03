Milei explotó contra la maestra de 4° grado: “Gran farsante y mentirosa”

Los desmayos ya quedaron atrás. Ahora, la visita del presidente Javier Milei al Instituto Cardenal Copello, donde inauguró el ciclo lectivo 2024 y recordó su infancia, volvió a estar en el eje del escándalo por la jubilada Teresa o “Techi”. Es que la mujer dijo ante la prensa haber sido la maestra de cuarto grado, algo que el mandatario salió a desmentir.

“Desenmascarando a una gran farsante y mentirosa”, lanzó anoche en X el Presidente luego de citar un tuit del periodista Lucas Morando, en el que señalaba que “Techi” -el apodo que le habrían asignado sus estudiantes- había sido maestra de otra división y no de la de Milei.

“Me acaban de contar que la maestra que habló hoy y criticó duro a @JMilei en realidad no fue docente suya. Estaba a cargo de 4to B y él cursó en 4to A en el colegio Cardenal Copello”, aseguró Morando en su posteo, que contó con el aval del jefe de Estado.

"Desenmascarando a una gran farsante y mentirosa": Milei contra la maestra de 4° grado (X)

Incluso, el propio colegio emitió un comunicado y coincidió con la versión de Milei: “Queremos aprovechar la oportunidad para aclarar que la Maestra Teresa, que en el día de la fecha realizó declaraciones públicas sobre el Presidente de la Nación, no fue maestra del Señor Presidente”.

Asimismo, la directora del Instituto Cardenal Copello, Daniela Ezcurdia, rechazó el reclamo planteado por la exdocente -mejores jubilaciones- al señalar que “sus declaraciones no reflejan la posición de esta institución y que lo expresado por la Maestra Teresa es, de acuerdo a nuestra recolección del paso del Sr. Presidente por nuestra institución, incorrecto”.

“Comunicado del colegio que da prueba de la embustera y mentirosa de la Maestra Teresa quien nunca fue mi maestra”, insistió Milei indignado en las redes sociales.

COMUNICADO DEL COLEGIO QUE DA PRUEBA DE LA EMBUSTERA Y MENTIROSA DE LA MAESTRA TERESA QUIEN NUNCA FUE MI MAESTRA.

FARSANTE ROBACÁMARA... pic.twitter.com/r6MEoqELh9 — Javier Milei (@JMilei) March 7, 2024

Qué dijo la maestra “Techi” sobre Javier Milei

Cuando este miércoles por la mañana fue consultada por los periodistas que se encontraban en la entrada del colegio, la docente Teresa o “Techi” -ahora jubilada- habló del presidente Milei con un lindo recuerdo.

“No tenía el pelo así antes, era un rubio divino”, aseguró ante las cámaras. Pero advirtió: “Era bravo, le gustaba jugar mucho y peleaba también”.

La profesora reveló el sueño que tenía el pequeño Milei, como si fuera una especie de predicción. “Cuando era chico decía que iba a llegar a ser presidente, lo comentaron sus compañeros”, recordó la señorita “Techi”.

Agregó que Javier era un “excelente alumno”, muy “tranquilo y humilde”. “Estaba enfermo e igual salía a jugar. Una vez lo operaron y enseguida salió a jugar. Le iba excelente, pero con sus compañeros era bravo”, rescató con alegría.

Sin embargo, aprovechó las cámaras para reclamar por el momento económico. “Yo soy jubilada y muy bien no estoy. Espero que nos mejore la jubilación y no nos apriete tanto. Los medicamentos están terribles, yo no tomo ninguno por suerte pero tengo compañeros que la están padeciendo bastante”, declaró.

Enfatizó en que “el salario docente es muy bajo”, pero a pesar de esa situación, manifestó que espera que la oposición “deje gobernar” a Milei. “Cuando lo vi con la banda presidencial me dio mucha alegría”, aclaró de todos modos.

