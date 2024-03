Efusivo abrazo de Milei con una diputada mendocina

El presidente Javier Milei da esta noche a las 21 su discurso ante el Congreso en un contexto de crisis contenida entre el Poder Ejecutivo y las provincias. Mientras los presentes y ausentes dan la nota, Mendoza se divide entre el Congreso de la Nación y los actos vendimiales. Ya se sabe que el gobernador Alfredo Cornejo no será de la partida en la apertura de Sesiones Ordinarias.

Los diputados nacionales por Mendoza tampoco estarán. Al menos hay dos ya confirmados para las comisiones de recepción que quedaron definidas. Entre los integrantes de la comisión de recepción exterior estuvo la diputada Mercedes Llano, integrante del Partido Demócrata, el principal aliado de los libertarios en Mendoza, con quien el mandatario se dio un efusivo abrazo.

Además, estuvo José Luis Espert como uno de los diputados más mediáticos. Completaron la comisión Karina Ethel Bachey (San Luis), Pamela Calletti (Salta) y Jorge Chica (San Juan) y Roberto Antonio Sánchez (Tucumán).

Luego, al ingresar, la Comisión de recepción Interior tuvo contacto con Javier Milei y entre los integrantes estuvo el mendocino Martín Aveiro (Unión por la Patria). Además, Carlos Zapata (Salta), Sabrina Ajmechet (CABA), Mónica Litza (Buenos Aires), Florencio Randazzo (Buenos Aires) y Gabriela Brouwer de Koking (Córdoba).

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y el peronista Martín Aveiro juraron como diputados nacionales.

La Asamblea Legislativa, que será conducida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, comenzó a las 20 para cumplir con los pasos protocolares.

En la previa de la ceremonia, Milei concedió una entrevista al medio económico Financial Times, donde aseguró que no necesita del Congreso para salvar la economía. Sin embargo, reconoció que “mientras el Congreso tenga su composición actual es difícil aprobar reformas” porque “los políticos no tienen problema en dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios”.